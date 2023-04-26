Король Чарльз и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" (фото, видео)

Король и королева-консорт открыли сцену конкурса песни "Евровидение" и сегодня посетили арену в Ливерпуле.

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Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла представили сцену "Евровидения-2023", которое состоится в Ливерпуле, Великобритании, после того, как Украина, победившая на конкурсе 2022 года с песней "Stefania" группы "Kalush Orchestra", не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений безопасности, вызванных вторжением России в Украину. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, в последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме. Об этом пишет Daily Mail.

Чарльзу и Камилле показали арену M&S Bank Arena, где они встретились с участницей конкурса из Великобритании Мэй Мюллер, а также со знаменитыми ведущими и творческими коллективами. Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая, через неделю после церемонии коронации.

Во время сегодняшнего визита король сообщил, что будет "подстрекать" британскую участницу, а королева-консорт пошутила, что в этом году "никаких нулевых баллов!"

Королевская пара встретила 25-летнюю Мэй Мюллер на арене, где они нажали кнопку, чтобы официально раскрыть ее красочную постановку. Беседуя с певицей, которая будет исполнять "I Wrote A Song", Чарльз сказал ей: "Удачи, мы будем смотреть с большим интересом, подстрекая вас".

Король Чарльз, королева Камилла и Мэй Мюллер

Директор "Евровидения" Мартин Грин начал обратный отсчет, прежде чем королевская чета нажала кнопку, и арена взорвалась световыми эффектами и музыкой. В конце на экране показали официальный логотип Coronation в честь Их Величеств.

Затем королевская чета вышла на главную сцену, чтобы встретиться с ведущими Евровидения-2023: украинской ведущей и певицей Юлией Саниной, ди-джеем Скоттом Миллсом, ведущим Райланом Кларком и актрисой Ханной Уоддингем.

Король Чарльз и королева-консорт Камилла с ведущими Фото: Getty Images

Для выхода Камилла выбрала синие пальто Fiona Clare, изготовленное на заказ. К нему королева-консорт подобрала черные замшевые сапоги. Чарльз был в классическом темно-синем костюме и галстуке с принтом.

Напомним, министерство культуры Великобритании бесплатно предоставит 3000 билетов для украинских беженцев.

Также Фокус писал, кто будет главным конкурентом Украины в Ливерпуле.