Фавориты Евровидения-2023. Кто будет главным конкурентом Украины в Ливерпуле

Фокус выяснил, кто на сегодня — основные конкуренты нашего дуэта TVORCHI на конкурсе "Евровидение-2023", который начнется 9 мая.

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До конкурса в Британии осталось всего две недели и надо своих конкурентов знать в лицо. Вообще-то, как вы помните, этот песенный конкурс должен проходить в Украине, но из-за российско-украинской войны его примет Ливерпуль. Чтобы подчеркнуть важность события, Евровидение 2023 откроет новый британский монарх – сын Елизаветы II, король Карл III с королевой-консортом Камиллой на M&S Bank Arena.

Украина в рейтинге букмекеров сейчас занимает третью позицию с 10%, на втором месте Финляндия с 18%, на первом Швеция – с 57%. Но такие рейтинги – все равно, что бабушка надвое сказала, на то и конкурс, чтобы все поменялось. На наш взгляд, гораздо большую угрозу для украинских артистов представляет не опытная шведка, а 20-летняя норвежская певица, которая занимает сейчас 4-е место.

Фокус разбирает шансы первых пяти позиций участников Евровидения 2023. Начнем с наших артистов — тех, за кого будем болеть.

TVORCHI: фанк стального сердца (Украина)

TVORCHI – поп-группа, основанная в 2018 году композитором и аранжировщиком Андреем Гуцуляком и темнокожим вокалистом Джеффри Кенни. В 2021 году Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни стали триумфаторами музыкальной премии YUNA: они победили в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит". Их стиль — электронный фанк.

Трек Heart Of Steel написан в мае 2022 под впечатлением борьбы за Мариуполь и "Азовсталь". Идея, что у украинцев – стальное сердце, закаленное войной.

Трек не напрямую о войне, а о людях, которые находят в себе силы идти вперед, не сдаваться и в конечном итоге — побеждать.

Ребята после презентации первой версии трека, как и рекомендовал Фокус, сделали в нем более мощный звук, теперь чувствуется "кач". В финале TVORCHI также добавили имитацию скрипичного оркестра на синтезаторе — для драматизма.

На сегодня Heart Of Steel набрал почти 1 млн просмотров.

TVORCHI — Heart Of Steel

Loreen — Tattoo: женщина-кошка (Швеция)

Лорин Зинеб Нора Талхауи или Loreen – 39-летняя шведская певица марокканско-берберского происхождения, которая победила на "Евровидении 2012".

Из плюсов Loreen – эффектный номер. На певице обтягивающая одежда, подчеркивающая ее сексуальную фигуру, воосы распущены. Loreen – босиком, с огромными ногтями на руках: женщина-кошка. Над Loreen полог в виде квадрата, который как бы придавливает ее, но в течение номера квадрат поднимается все выше и выше, и артистка получает все больше свободы.

Песня лирическая, о трудностях любви: "Пришло время прощаться. Я пройду огонь и воду, потому, что все, что меня волнует – это любовь. Но ты со мной навечно, как татуировка".

И все же песня Tattoo гораздо слабее той, с которой артистка победила 11 лет назад.

У видео Loreen на сегодня 3,6 млн просмотров.

Loreen — Tattoo

Käärijä: рэп для танцев (Финляндия)

Ере Пеухенен известный под псевдонимом Käärijä – Кяарийя.

Käärijä исполняет рэп. Но для конкурса он сделал рэп с танцевальным уклоном, что очень дальновидно.

Финн показывает в номере свой накачанный голый торс, на нем болеро кислотно-зеленого цвета. На сцене Кяарийя мечется, как зверь по загону. Две пары в классических розовых танцевальных костюмах танцуют перед ним ча-ча-ча. Все выглядит экспрессивно, ритмично, мощно. В качестве "хука" – танцевальный припев.

При том, что до этого трека у Кяарийя на YouTube особо популярных треков не было. Значит, для него этот конкурс – реальный шанс вырваться наверх и рэпер будет использовать его на все сто. Кяарийя будет стараться!

Как и у шведки у его видео сейчас 3,6 млн. просмотров.

Käärijä — Cha Cha Cha

Alessandra — Queen Of Kings: королева-воин (Норвегия)

20-летняя Алессандра Уотл Меле с 6 лет принимала участие в вокальных конкурсах. И выиграла свой самый первый конкурс с классикой — хитом ABBA Dancing Queen.

Ее мать – норвежка, отец – итальянец.

От мамы Alessandra получила атлетическое тело, она похожа на Зену – королеву воинов.

От папы – темперамент.

Песня – ударная и очень артистке подходящая.

Припев – супер.

А текст боевой, навеянный историей викингов: "Она — королева королей, обгоняющая ветер. Ничто на свете не помешает ей расправить крылья. Она разрушила свою клетку и выбросила ключи. Она станет воительницей Севера и Южных морей".

Сейчас у видео Alessandra 5,4 млн просмотров – это рекордные показатели. Алессандра, на наш взгляд, самый опасный соперник для украинского поп-дуэта. Ее номер — серьезная заявка на победу. Но все решит живое выступление.

Alessandra — Queen Of Kings

Blanca Paloma – Eaea: в ритме фламенко (Испания)

Бланка Палома – начинающая певица, которая смогла со второго раза смогла победить в испанском нацотборе Евровидения. Причем благодаря голосам телезрителей, которые поставили ей максимальный балл.

В Испании Бланка больше известна как художник и стилист – это видно по номеру, он красив и даже элегантен: красные полотнища, танец в стиле фламенко. Звучат в песне этнические нотки. Но в ней нет "хука" или чего-то другого, что реально цепляет. Впрочем, показатели у номера неплохие: видео испанки посмотрели 2,4 млн человек.

Blanca Paloma – Eaea

Напомним, что конкурс "Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.