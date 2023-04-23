Лідери Євробачення-2023. Хто буде головним конкурентом України у Ліверпулі

Фокус з'ясував, хто на сьогодні – основні конкуренти нашого дуету TVORCHI на конкурсі "Євробачення-2023", який розпочнеться 9 травня.

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До конкурсу в Британії залишилося лише два тижні і треба своїх конкурентів знати в обличчя. Загалом, як ви пам'ятаєте, цей пісенний конкурс має проходити в Україні, але через російсько-українську війну його прийме Ліверпуль. Щоб наголосити на важливості події, Євробачення 2023 відкриє новий британський монарх – син Єлизавети II, король Карл III з королевою-консортом Каміллою на M&S Bank Arena.

Україна у рейтингу букмекерів зараз займає третю позицію з 10%, на другому місці Фінляндія – з 18%, на першому – Швеція – з 57%. Але такі рейтинги – все одно, що бабуся надвоє сказала, на те й конкурс, щоби все змінилося. На наш погляд, набагато більшу загрозу для українських артистів становить не досвідчена шведка, а 20-річна норвезька співачка, яка зараз займає 4-е місце.

Фокус розбирає шанси перших п'яти позицій учасників Євробачення 2023. Почнемо з наших артистів — тих, за кого вболіватимемо.

TVORCHI: фанк сталевого серця (Україна)

TVORCHI – попгрупа, заснована у 2018 році композитором та аранжувальником Андрієм Гуцуляком та темношкірим вокалістом Джеффрі Кенні. У 2021 році Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні стали тріумфаторами музичної премії YUNA: вони перемогли у номінаціях "Найкращий попгурт", "Найкращий альбом" та "Найкращий електронний хіт". Їхній стиль — електронний фанк.

Трек Heart Of Steel написаний у травні 2022 року під враженням боротьби за Маріуполь та "Азовсталь". Ідея, що в українців – сталеве серце, загартоване війною.

Трек не безпосередньо про війну, а про людей, які знаходять у собі сили йти вперед, не здаватися і зрештою перемагати.

Діти після презентації першої версії треку, як і рекомендував Фокус, зробили в ньому потужніший звук, тепер відчувається "кач". У фіналі TVORCHI також додали імітацію скрипкового оркестру на синтезаторі для драматизму.

На сьогодні Heart Of Steel набрав майже 1 млн. переглядів.

TVORCHI — Heart Of Steel

Loreen — Tattoo: жінка-кішка (Швеція)

Лорін Зінеб Нора Талхауї чи Loreen – 39-річна шведська співачка мароккансько-берберського походження, яка перемогла на "Євробаченні 2012".

Із плюсів Loreen – ефектний номер. На співачці одяг, що обтягує, підкреслює її сексуальну фігуру, волосся розпущені. Loreen — босоніж, з величезними нігтями на руках: жінка-кішка. Над Loreen полог у вигляді квадрата, який ніби притискає її, але протягом номера квадрат підіймається все вище і вище, і артистка отримує все більше свободи.

Пісня лірична, про труднощі кохання: "Настав час прощатися. Я пройду вогонь і воду, бо все, що мене хвилює — це кохання. Але ти зі мною надовго, як татуювання".

І все ж пісня Tattoo набагато слабша за ту, з якою артистка перемогла 11 років тому.

У відео Loreen на сьогодні 3,6 млн. переглядів.

Loreen — Tattoo

Käärijä: реп для танців (Фінляндія)

Ере Пеухенен, відомий під псевдонімом Käärijä – Кяарійя.

Käärijä виконує реп. Але для конкурсу він зробив реп із танцювальним ухилом, що дуже далекоглядно.

Фін показує в номері свій накачаний голий торс, на ньому болеро кислотно-зеленого кольору. На сцені Кяарійя кидається, як звір по загону. Дві пари в класичних рожевих костюмах танцюють перед ним ча-ча-ча. Все виглядає експресивно, ритмічно, потужно. Як "хук" — танцювальний приспів.

При тому, що до цього треку Кяарійя на YouTube особливо популярних треків не мав. Значить, для нього цей конкурс – реальний шанс вирватися нагору і репер використає його на всі сто. Кяарійя намагатиметься!

Як і у шведки, у його відео зараз 3,6 млн. переглядів.

Käärijä — Cha Cha Cha

Alessandra — Queen Of Kings: королева-воїн (Норвегія)

20-річна Олесандра Уотл Меле з 6 років брала участь у вокальних конкурсах. І виграла свій перший конкурс із класикою — хітом ABBA Dancing Queen.

Її мати – норвежка, батько – італієць.

Від матері Alessandra отримала атлетичне тіло, вона схожа на Зену – королеву воїнів.

Від тата – темперамент.

Пісня – ударна та дуже артистці підходяща.

Приспів – супер.

А текст бойовий, навіяний історією вікінгів: "Вона — королева королів, що обганяє вітер. Ніщо на світі не завадить їй розправити крила. Вона зруйнувала свою клітку і викинула ключі. Вона стане воїнкою Півночі та Південних морів".

Зараз у відео Alessandra 5,4 млн. переглядів – це рекордні показники. Алессандра, на наш погляд, найнебезпечніший суперник для українського поп-дуету. Її номер – серйозна заявка на перемогу. Але все вирішить живий виступ.

Alessandra — Queen Of Kings

Blanca Paloma – Eaea: у ритмі фламенко (Іспанія)

Бланка Палома – співачка-початківець, яка змогла з другого разу перемогти в іспанському нацвідборі Євробачення. Проте, завдяки голосам телеглядачів, які поставили їй максимальний бал.

В Іспанії Бланка більше відома як художник та стиліст – це видно за номером, він гарний і навіть елегантний: червоні полотнища, танець у стилі фламенко. Звучать у пісні етнічні нотки. Але в ній немає "хука" чи чогось іншого, що реально чіпляє. Втім, показники номера непогані: відео іспанки подивилися 2,4 млн осіб.

Blanca Paloma – Eaea

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення 2023" відбудеться у Ліверпулі (Велика Британія). Участь у півфіналах візьмуть представники 31 країни. Два півфінали пройдуть 9-го та 11 травня, а фінал конкурсу заплановано на 13 травня.