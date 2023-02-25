Великобритания раздаст 3000 билетов на Евровидение беженцам из Украины

В Минкультуры подобный шаг называют еще одной демонстрацией поддержки Украины. Билеты будут выдавать на все этапы конкурса, включая финал.

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Министерство культуры Великобритании бесплатно предоставит 3000 билетов для украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Беженцы из Украины могут оставить заявку на получение билетов конкурса Евровидение, который будет проходить в Ливерпуле с 9 мая. Министерство готово передать 3000 билетов на все 9 этапов конкурса, включая финал. Глава Минкультуры Люси Фрейзер заявляет, что они хотят, чтобы в Евровидении присутствовал украинский народ, и чтобы он был в центре события.

Также правительство планирует выделить 10 млн фунтов стерлингов Ливерпулю, чтобы помочь провести конкурс от имени Украины, продемонстрировав ее культуру и творчество. Решение раздать билеты называют еще одним примером неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании.

"Выделение почти 3000 билетов для переселенцев из Украины на конкурс Евровидение в Ливерпуле позволит нашим соотечественникам насладиться этим событием и прославить богатую культуру и музыку нашей страны", — заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Право оставить заявку имеют украинцы, которые находятся в Великобритании по программам:

Homes for Ukraine Scheme;

the Ukraine Extension Scheme;

the Ukraine Family Scheme.

Подробная схема подачи заявок будет объявлена позднее.

Напомним, 22 февраля организаторы Евровидения назвали 4 ведущих шоу в 2023 году, среди которых солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

12 февраля Хорватия выбрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Там выступит группа с песней, в которой они насмехаются над Путиным и другими диктаторами.