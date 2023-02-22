Обладательница "Эмми" и украинка: что известно о ведущих Евровидения-2023

Трое популярных артисток проведут полуфиналы Евровидения в Ливерпуле, а в финале к ним присоединится культовый шоумен Грэм Нортон. Украину среди ведущих на конкурсе представит солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

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Представлены ведущие и комментаторы песенного конкурса Евровидение, которое состоится в Ливерпуле от лица Украины уже в мае этого года. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Ведущими Евровидения в этом году стало четыре человека, среди которых есть и украинка — солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Она составит компанию британской актрисе Ханне Уэддингем, а также певице Алише Диксон. В финале к ним присоединится культовый ведущий Великобритании, которого там еще называют "Мистером Евровидения" Грэм Нортон.

"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", — говорит Юлия Санина о новом для себя опыте.

Комментатором от Украины стал шоумен и телеведущий Тимур Мирошниченко, который дважды уже проводил песенный конкурс в Киеве в 2005 и 2017 годах. Он будет регулярно появляться во время прямых эфиров, а также будет вещать непосредственно с эпицентра событий. Он уже практически двадцать лет является неотъемлемой частью мероприятия.

Что известно о других ведущих

Ханна Уэддингем — популярная британская актриса, которая может быть известная общественности благодаря сериалам "Сексуальное просвещение" и "Тэд Лассо". За последний она удостоилась престижной премии "Эмми".

Алиша Диксон — британская певица, которая была в составе популярной группы Mis-Teeq. После 2005 года она начала успешную сольную карьеру, и регулярно возглавляла британские чарты.

Грэм Нортон — легенда конкурса Евровидение. Комментирует шоу в Великобритании с 2009 года, и был удостоен премии BAFTA за авторское шоу BBC The Graham Norton Show.

Напомним, 12 февраля Хорватия выбрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Там выступит группа с песней, в которой они насмехаются над Путиным и другими диктаторами.

8 февраля стало известно, что Чехия отправит на Евровидение-2023 россиянку с песней о "сестринстве". В состав коллектива входят чешки Патриция, Бара и Маркета, словачка Тереза, болгарка Танита и россиянка Олеся. К написанию конкурсной песни также причастна украинка Екатерина.