Власниця "Еммі" й українка: що відомо про ведучих Євробачення-2023

Троє популярних артисток проведуть півфінали Євробачення в Ліверпулі, а у фіналі до них приєднається культовий шоумен Грем Нортон. Україну серед ведучих на конкурсі представить солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Related video

Представлені ведучі та коментатори пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться в Ліверпулі від імені України вже в травні цього року. Про це повідомляють організатори конкурсу.

Ведучими цьогорічного Євробачення стали чотири людини, серед яких є й українка — солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона складе компанію британській акторці Ханні Веддінгем, а також співачці Аліші Діксон. У фіналі до них приєднається культовий ведучий Великобританії, якого там ще називають "Містером Євробачення", Грем Нортон.

"Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Великобританією. Мені одночасно бентежно та радісно бути частиною цьогорічного Євробачення. Я впевнена, що навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", — говорить Юлія Саніна про новий для себе досвід.

Коментатором від України став шоумен і телеведучий Тимур Мірошниченко, який двічі вже проводив пісенний конкурс у Києві — у 2005 та 2017 роках. Він регулярно з'являтиметься під час прямих ефірів, а також транслюватиметься безпосередньо з епіцентру подій. Він уже майже двадцять років є невід'ємною частиною заходу.

Що відомо про інших ведучих

Ханна Веддінгем — популярна британська акторка, яка може бути відома громадськості завдяки серіалам "Сексуальна освіта" й "Тед Лассо". За останній вона отримала престижну премію "Еммі".

Аліша Діксон — британська співачка, яка була в складі популярного гурту Mis-Teeq. Після 2005 року вона розпочала успішну сольну кар'єру та регулярно очолювала британські чарти.

Грем Нортон — легенда конкурсу Євробачення. Коментує шоу у Великій Британії з 2009 року та був удостоєний премії BAFTA за авторське шоу BBC The Graham Norton Show.

Нагадаємо, 12 лютого Хорватія обрала свого представника на пісенному конкурсі "Євробачення". Там виступить гурт із піснею, в якій вони глузують із Путіна й інших диктаторів.

8 лютого стало відомо, що Чехія відправить на Євробачення-2023 гурт із піснею про "сестринство". До складу колективу входять чешки Патриція, Бара та Маркета, словачка Тереза, болгарка Таніта та росіянка Олеся. До написання конкурсної пісні також причетна українка Катерина.