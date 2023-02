З піснею про "сестринство": Чехія відправить на Євробачення-2023 росіянку (відео)

На Євробаченні в Ліверпулі Чехію представить гурт VESNA, який складається з дівчат чеського, словенського, болгарського та російського походження.

На музичному конкурсі Євробачення, який у 2023 році пройде у британському місті Ліверпуль, Чехію представить гурт VESNA, до складу якого входить уродженка Російської Федерації Олеся Очеповська. Про це стало відомо із офіційної сторінки чеського Нацвідбору на Євробачення

Музичний колектив VESNA є багатонаціональним. До його складу входять чешки Патриція, Бара та Маркета, словачка Тереза, болгарка Таніта та росіянка Олеся. До написання конкурсної пісні також причетна українка Катерина.

Музиканти виконають пісню My sister's crown ("Корона моєї сестри"), в якій є рядки англійською, чеською, болгарською та українською мовами. У деяких користувачів мережі виникли питання щодо вибору композиції та складу колективу.

На Євробаченні-2023 виступить росіянка

Участь у Євробаченні клавішниці Олесі Очеповської викликала неоднозначну реакцію фанатів конкурсу. За даними ЗМІ, уродженка Росії вже 10 років живе у Чехії та має чеський паспорт. З боку дівчини не надходило розгорнутих коментарів щодо подій в Україні, однак у її соцмережах можна побачити антивоєнні пости.

Крім того, деяких користувачів мережі збентежив знімок брата Очеповської, на якому він позує у військовій формі ЗС РФ. Сам чоловік заперечує свою причетність до російської армії, наголошуючи, що давно живе в Чехії, а камуфляжну куртку знайшов на дачі. Судячи з публікацій у Instagram, брат артистки підтримує Україну.

Про що пісня My sister's crown

Учасниці гурту VESNA зазначають, що їхньою метою було віддати шану своїй близькій сестрі, Україні. Саме тому приспів пісні My sister's crown звучить українською мовою:

"Сестро гарна

Ой, ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя.

"Оскільки Україна зараз переживає дуже складний час, ми хотіли б висловити свою явну підтримку Україні за цих скрутних часів", — зазначили дівчата.

Нагадаємо, що у 2023 році на Євробаченні в Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Stea"l ("Серце зі сталі"). Про це стало відомо за підсумками голосування.

Фокус також писав про те, що переможці торішнього Євробачення Kalush Orchestra висловили розчарування тим, що 2023 року конкурс не відбудеться на території України. Соліст гурту Олег Псюк зазначив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб проведення шоу в нашій країні було максимально безпечним для гостей.

Ще ми писали про те, що Kalush Orchestra презентували обіцяну колаборацію з фінським рок-гуртом The Rasmus. Музиканти записали кліп на композицію In the Shadows of Ukraine, яка вже за кілька годин зібрала понад 100 тисяч переглядів на YouTube.