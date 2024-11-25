Удар ЗС РФ по гуртожитку в Глухові: загинула поетеса з Сумщини, — Мінкульт

Лідія Родителєва-Процик переїхала у Глухів після того, як її будинок у прикордонні обстріляв ворог. Проживши менш як три місяці на новому місці, вона втратила життя внаслідок атаки "шахедів".

У Сумській області внаслідок удару ЗС РФ по гуртожитку загинула українська поетеса Лідія Родителєва-Процик. Про це 25 листопада повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"18 листопада Росія скоїла черговий злочин проти людяності, поціливши дронами у гуртожиток в місті Глухів, що на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, серед яких поетеса Лідія Родителєва-Процик", — проінформували в Мінкульті.

Поетеса народилася в селі Пустогород Сумської області. Змалечку вона надихалася природою, оспівуючи її у віршах. Родителєва-Процик брала активну участь в літературному житті громади.

У 2007 році вийшла дебютна збірка лірики "Від серця — до серця", у 2019 — друга книга "Стежками долі". Поезію українки друкували в місцевих виданнях — газетах й літературних альманахах. Композиторка Марія Воропай створила кілька пісень на вірші Родителєвої-Процик.

"Восени цього року Лідія переїхала з прикордонного Пустогорода до Глухова, після того, як її будинок обстріляли росіяни, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя поетеси. Вічна і світла пам’ять!", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, 25 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі, Харкову та Запоріжжі. Серед поранених є дитина.

Вночі на 25 листопада Київ атакували "шахеди". У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків.