Удар ВС РФ по общежитию в Глухове: погибла поэтесса из Сумской области, — Минкульт

Лидия Родителева-Процик переехала в Глухов после того, как ее дом в приграничье обстрелял враг. Прожив менее трех месяцев на новом месте, она потеряла жизнь в результате атаки "шахедов".

В Сумской области в результате удара ВС РФ по общежитию погибла украинская поэтесса Лидия Родителева-Процик. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

"18 ноября Россия совершила очередное преступление против человечности, попав дронами в общежитие в городе Глухов Сумской области. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, среди которых поэтесса Лидия Родителева-Процик", — проинформировали в Минкульте.

Поэтесса родилась в селе Пустогород Сумской области. С детства она вдохновлялась природой, воспевая ее в стихах. Родителева-Процик принимала активное участие в литературной жизни громады.

В 2007 году вышел дебютный сборник лирики "От сердца — к сердцу", в 2019 — вторая книга "Тропами судьбы". Поэзию украинки печатали в местных изданиях — газетах и литературных альманахах. Композитор Мария Воропай создала несколько песен на стихи Родителевой-Процик.

"Осенью этого года Лидия переехала из приграничного Пустогорода в Глухов, после того, как ее дом обстреляли россияне, надеясь найти безопасное убежище, но вражеская атака оборвала жизнь поэтессы. Вечная и светлая память!", — добавили в министерстве.

Напомним, 25 ноября ВС РФ ударили по Одессе, Харькову и Запорожье. Среди раненых есть ребенок.

Ночью на 25 ноября Киев атаковали "шахеды". В Дарницком районе зафиксировали падение обломков.