По данным спасателей, под завалами частично разрушенного здания общежития, которое накануне вечером атаковали БпЛА, вероятно, находится еще три человека. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Жертвами российского удара в городе Глухов Сумской области стали 10 человек. Среди погибших — один ребенок. Количество пострадавших возросло до 13, среди них — трое детей. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 19 ноября.

"Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находится три человека", — говорится в сообщении.

В 10:05 Национальная полиция информировала о восьми погибших и 12 раненых в результате атаки двух ударных беспилотников на одно из общежитий в Глухове в понедельник вечером.

По данным правоохранителей, среди погибших — 8-летний мальчик. Телесные повреждения получили дети в возрасте 10 и 11 лет.

В городе повреждены два многоэтажных дома и больница. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

ВС РФ ударили по Глухову Фото: Национальная полиция ВС РФ ударили по Глухову Фото: Национальная полиция

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на Глухов. Он отметил, что каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения российского президента, который "хочет, чтобы война продолжалась". Разговоры о мире Путину не интересны, считает Зеленский. Глава государства убежден, что Россию к справедливому миру можно заставить только силой.

Напомним, 17 ноября Россия ударила баллистической ракетой по девятиэтажному дому в Сумах. В результате атаки погибли 11 человек, еще 87 получили ранения.

18 ноября ВС РФ ударили "Искандер-М" по Одессе. Силы ПВО сбили баллистическую ракету, ее обломки упали на жилой сектор Приморского района города, в результате чего погибли 10 человек, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя.