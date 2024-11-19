За даними рятувальників, під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, яку напередодні ввечері атакували БПЛА, ймовірно, перебуває ще троє людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Жертвами російського удару у місті Глухів Сумської області стали 10 людей. Серед загиблих — одна дитина. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них — троє дітей. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 19 листопада.

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебувають троє осіб", — йдеться у повідомленні.

О 10:05 Національна поліція інформувала про вісьмох загиблих і 12 поранених внаслідок атаки двох ударних безпілотників на один із гуртожитків у Глухові у понеділок ввечері.

За даними правоохоронців, серед загиблих — 8-річний хлопчик. Тілесних пошкоджень зазнали діти віком 10 і 11 років.

У місті пошкоджено два багатоповерхових будинки та лікарню. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

ЗС РФ ударили по Глухову Фото: Національна поліція ЗС РФ ударили по Глухову Фото: Національна поліція

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку на Глухів. Він зазначив, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри російського президента, який "хоче, щоб війна тривала". Розмови про мир Путіну не цікаві, вважає Зеленський. Глава держави переконаний, що Росію до справедливого миру можна змусити лише силою.

Нагадаємо, 17 листопада Росія вдарила балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у Сумах. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 87 дістали поранення.

18 листопада ЗС РФ вдарили "Іскандер-М" по Одесі. Сили ППО збили балістичну ракету, її уламки впали на житловий сектор Приморського району міста, внаслідок чого загинули 10 людей, серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.