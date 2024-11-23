Гурт "Пророки" написав трек для Третьої штурмової після 17 років мовчання

Український метал-бенд "Пророки" випустив сингл і кліп "Новий день" після 17-річної перерви. Пісня стала частиною проєкту "Епоха" разом із Третьою штурмовою бригадою.

"У 2005 році "Пророки" зняли патріотичний кліп на пісню "Україна" про боротьбу та важкий шлях країни. І згодом припинили творчу діяльність. А от нещодавнє спілкування з хлопцями із бригади так надихнуло, що я буквально за мить сів і написав текст пісні та опрацював ідею. Потім поклали все це з командою на музику, згодом із бригадою зняли кліп, і все це стало частиною сумісного проєкту разом із Третьою штурмовою. Справжня творчість. Авторські права та роялті ми віддаємо бригаді, це пісня-донат", — коментує автор пісні та барабанщик гурту Віктор Березенко.

Композитор треку — гітарист Олексій Сидоренко. Продюсер пісні й автор слів — Віктор Березенко, співавтор книги "Майстерня брехні" про механізми кремлівської дезінформації. У записі треку та зйомках взяли участь бійці Третьої штурмової бригади, на беквокалі заспівав заслужений артист України, боєць "трійки" Євген Авдєєнко (Авдєй). У відео також з'являється командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Загалом у проєкті взяли участь вісім артистів: "Хейтспіч", ДК ЕНЕРГЕТИК, "Два Два Дев'ять" [229], "Пророки", PVNCH, Renie Cares, Проклятий*** і Zwyntar. Мета проєкту — збір коштів на бронетранспортери M113 для бригади. Кульмінація проєкту "Епоха" — благодійний концерт на підтримку бригади, що відбудеться 7 грудня в Києві. Квитки за посиланням.

Гурт "Пророки" був заснований у 2003 році в Києві як нью-метал колектив. За коротку кар'єру гурт дав понад 150 концертів в андеграунд-клубах різних країн. Найбільшим хітом гурту стала пісня "Україна" (2005 рік), кліп на яку знімали в українському Криму на мисі Тарханкут. Після припинення діяльності у 2007 році музиканти повернулися до творчості лише у 2024 році заради підтримки українських військових. Склад гурту "Пророки": Денис Приштика — вокал, Дмитро Малічев — бас-гітара, Віктор Березенко — барабани, Олексій Сидоренко — гітара.