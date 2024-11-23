Группа "Пророки" написала трек для Третьей штурмовой после 17 лет молчания

Украинский метал-бэнд "Пророки" выпустил сингл и клип "Новый день" после 17-летнего перерыва. Песня стала частью проекта "Эпоха" вместе с Третьей штурмовой бригадой.

"В 2005 году "Пророки" сняли патриотический клип на песню "Украина" о борьбе и тяжелом пути страны. И впоследствии прекратили творческую деятельность. А вот недавнее общение с ребятами из бригады так вдохновило, что я буквально за мгновение сел и написал текст песни и проработал идею. Затем положили все это с командой на музыку, впоследствии с бригадой сняли клип, и все это стало частью совместного проекта вместе с Третьей штурмовой. Настоящее творчество. Авторские права и роялти мы отдаем бригаде, это песня-донат", — комментирует автор песни и барабанщик группы Виктор Березенко.

Композитор трека — гитарист Алексей Сидоренко. Продюсер песни и автор слов — Виктор Березенко, соавтор книги "Мастерская лжи" о механизмах кремлевской дезинформации. В записи трека и съемках приняли участие бойцы Третьей штурмовой бригады, на бэквокале спел заслуженный артист Украины, боец "тройки" Евгений Авдеенко (Авдей). В видео также появляется командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Всего в проекте приняли участие восемь артистов: "Хейтспич", ДК ЭНЕРГЕТИК, "Два Два Девять" [229], "Пророки", PVNCH, Renie Cares, Проклятый*** и Zwyntar. Цель проекта — сбор средств на бронетранспортеры M113 для бригады. Кульминация проекта "Эпоха" — благотворительный концерт в поддержку бригады, который состоится 7 декабря в Киеве. Билеты по ссылке.

Группа "Пророки" была основана в 2003 году в Киеве как нью-метал коллектив. За короткую карьеру группа дала более 150 концертов в андеграунд-клубах разных стран. Самым большим хитом группы стала песня "Украина" (2005 год), клип на которую снимали в украинском Крыму на мысе Тарханкут. После прекращения деятельности в 2007 году музыканты вернулись к творчеству только в 2024 году ради поддержки украинских военных. Состав группы "Пророки": Денис Приштыка — вокал, Дмитрий Маличев — бас-гитара, Виктор Березенко — барабаны, Алексей Сидоренко — гитара.