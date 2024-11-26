"Диво якесь": у Харкові вцілів портрет одного з трьох педагогів, вже виникли теорії (фото)
У педагогічному університеті припустили, що перебувають під захистом видатного українського філософа. Письменниця Оксана Забужко побачила інший символізм — нав’язані Україні герої буквально відпадають.
Зранку ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Харкова. Професорка Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Галина Куц 25 листопада поділилась несподіваною деталлю, пов’язаною з портретом українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди.
"Григорій Сковорода знову неушкоджений! Це диво якесь", — заявила вона.
Головний корпус університету прикрашала мозаїка, яка зазнала ушкодження. Портрети радянських педагогів Антона Макаренка та Василя Сухомлинського "розбилися на друзки". Однак зображення Сковороди вціліло.
Докторка політичних наук нагадала, що у липні 2022 року ЗС РФ вдарили ракетою "Іскандер" по найбільшому корпусу університету в Салтівському районі. Того разу попри руйнування дивом вцілів пам‘ятник Сковороді.
У травні 2022 року ворог зруйнував ракетою музей у селі Сковородинівка в Харківській області. Однак і там залишився цілим пам’ятник видатному філософу.
"Якось так обнадійливо. Таке враження, що Сковорода захищає нас", — підкреслила Куц.
Публікацію прокоментувала українська письменниця Оксана Забужко.
"Ось так і проступають, показуються нам поступово наші правдиві genii loci… А ті, що були нав'язані силою, — відлущуються, відпадають", — написала вона.
Забужко попросила передати відбудовникам, що на місці знищених портретів Макаренка й Сухомлинського мали б бути зображені українські педагогині Христина Алчевська та Софія Русова.
Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові будують під землею медичний комплекс "Ковчег".
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