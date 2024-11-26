"Диво якесь": у Харкові вцілів портрет одного з трьох педагогів, вже виникли теорії (фото)

У педагогічному університеті припустили, що перебувають під захистом видатного українського філософа. Письменниця Оксана Забужко побачила інший символізм — нав’язані Україні герої буквально відпадають.

Зранку ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Харкова. Професорка Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Галина Куц 25 листопада поділилась несподіваною деталлю, пов’язаною з портретом українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди.

"Григорій Сковорода знову неушкоджений! Це диво якесь", — заявила вона.

Головний корпус університету прикрашала мозаїка, яка зазнала ушкодження. Портрети радянських педагогів Антона Макаренка та Василя Сухомлинського "розбилися на друзки". Однак зображення Сковороди вціліло.

Фото мозаїки після обстрілу ЗС РФ Фото: Галина Куц

Докторка політичних наук нагадала, що у липні 2022 року ЗС РФ вдарили ракетою "Іскандер" по найбільшому корпусу університету в Салтівському районі. Того разу попри руйнування дивом вцілів пам‘ятник Сковороді.

У травні 2022 року ворог зруйнував ракетою музей у селі Сковородинівка в Харківській області. Однак і там залишився цілим пам’ятник видатному філософу.

"Якось так обнадійливо. Таке враження, що Сковорода захищає нас", — підкреслила Куц.

Публікацію прокоментувала українська письменниця Оксана Забужко.

"Ось так і проступають, показуються нам поступово наші правдиві genii loci… А ті, що були нав'язані силою, — відлущуються, відпадають", — написала вона.

Забужко попросила передати відбудовникам, що на місці знищених портретів Макаренка й Сухомлинського мали б бути зображені українські педагогині Христина Алчевська та Софія Русова.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові будують під землею медичний комплекс "Ковчег".

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