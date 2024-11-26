"Чудо какое-то": в Харькове уцелел портрет одного из трех педагогов, уже возникли теории (фото)

В педагогическом университете предположили, что находятся под защитой выдающегося украинского философа. Писательница Оксана Забужко увидела другой символизм — навязанные Украине герои буквально отпадают.

Утром ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Профессор Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды Галина Куц 25 ноября поделилась неожиданной деталью, связанной с портретом украинского философа, поэта и педагога Григория Сковороды.

"Григорий Сковорода снова невредимый! Это чудо какое-то", — заявила она.

Главный корпус университета украшала мозаика, которая получила повреждения. Портреты советских педагогов Антона Макаренко и Василия Сухомлинского "разбились вдребезги". Однако изображение Сковороды уцелело.

Фото мозаики после обстрела ВС РФ Фото: Галина Куц

Доктор политических наук напомнила, что в июле 2022 года ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по самому большому корпусу университета в Салтовском районе. В тот раз несмотря на разрушения чудом уцелел памятник Сковороде.

В мае 2022 года враг разрушил ракетой музей в селе Сковородиновка в Харьковской области. Однако и там остался целым памятник выдающемуся философу.

"Как-то так обнадеживающе. Такое впечатление, что Сковорода защищает нас", — подчеркнула Куц.

Публикацию прокомментировала украинская писательница Оксана Забужко.

"Вот так и проступают, показываются нам постепенно наши истинные genii loci... А те, что были навязаны силой, — отшелушиваются, отпадают", — написала она.

Забужко попросила передать восстановителям, что на месте уничтоженных портретов Макаренко и Сухомлинского должны были бы быть изображены украинские педагоги Кристина Алчевская и София Русова.

Напомним, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове строят под землей медицинский комплекс "Ковчег".

В Минкульте 25 ноября проинформировали о гибели поэтессы Лидии Родителевой-Процик. Украинка была вынуждена покинуть дом после обстрела ВС РФ, но не прожила на новом месте и трех месяцев. Она потеряла жизнь в результате удара по общежитию в Глухове.