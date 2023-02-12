На "Євробаченні 2023" виступить гурт із Хорватії, який глузує з Путіна

Гурт Let 3 був створений ще 1987 року, вони вирушать на Євробачення вперше з піснею Mama ŠČ.

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Хорватія обрала своїх учасників для виступу на пісенному конкурсі "Євробачення 2023", що проходитиме в британському Ліверпулі. Ветерани хорватської естради Let 3 виступлять із сатиричним треком Mama ŠČ, який, як вважається, є глузуванням з Путіна та Лукашенка. Про це пише Croatia Week.

Let 3 отримали право представляти Хорватію на 67-му конкурсі пісні "Євробачення" після того, як вони виграли конкурс, що відбувся в суботу ввечері в Опатії зі своєю піснею Mama ŠČ.

[ + – ] Let 3 — Mama ŠČ

Пісню хорватів уже вважають сатирою на Володимира Путіна й Олександра Лукашенка. Лейтмотивом пісні є "трактор-армагедон". А також у ній є слова: "Мама купила трактор, мама поцілувала недоумка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мамо, я йду на війну".

Учасники групи виступають у барвистому вбранні, що скидається на військову форму, а у фіналі один із них з'являється з муляжами ядерних ракет.

Група Let 3 з Рієки була утворена в 1987 році. Її фронтмени Даміром "Mrle" Мартинович і Зораном "Prlja" Проданович. Вона відома своїм провокаційним стилем і дивовижними живими виступами.

Let 3 посіли перше місце з 279 балами на основі голосів журі та публіки в Хорватії, за ними пішла Harmonija disonance, яка отримала лише 155 балів.

Хорватія брала участь у конкурсі пісні "Євробачення" 27 разів із моменту свого дебюту на конкурсі 1993 року. Найкращий результат Хорватії в конкурсі — четверте місце у 1996 (Майя Благдан) і 1999 (Дорис Драгович).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український гурт TVORCHI, який їде на "Євробачення 2023", очолює рейтинг із піснею Heart of Steel.

[ + – ] TVORCHI — Heart of Steel

Нині їм дають 20% перемоги, а найближча до них Швеція здобула лише 10%. Але вона поки що не представила своїх учасників.