На "Евровидении 2023" выступит группа из Хорватии, насмехающаяся над Путиным

Группа Let 3 была создана еще в 1987 году, они отправятся на Евровидение впервые с песней Mama ŠČ.

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Хорватия выбрала своих участников для выступления на песенном конкурсе "Евровидение 2023", который пройдет в британском Ливерпуле. Ветераны хорватской эстрады Let 3 выступят с сатирическим треком Mama ŠČ, который, как считается, является насмешкой над Путиным и Лукашенко. Об этом пишет Croatia Week.

Let 3 получили право представлять Хорватию на 67-м конкурсе песни "Евровидение" после того, как они выиграли конкурс, который состоялся в субботу вечером в Опатии со своей песней Mama ŠČ.

[ + – ] Let 3 - Mama ŠČ

Песню хорватов уже считают сатирой на Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лейтмотивом песни является "трактор-армагеддон". А также в ней есть слова: "Мама купила трактор, мама поцеловала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

Участники группы выступают в красочных нарядах, смахивающих на военную форму, а в финале один из них появляется с муляжами ядерных ракет.

Лейтмотивом песни является "трактор-армагеддон".

Группа Let 3 из Риеки была образована в 1987 году. Ее фронтмены Дамиром "Mrle" Мартинович и и Зораном "Prlja" Проданович. Она известна своим провокационным стилем и диковинными живыми выступлениями.

Let 3 заняли первое место с 279 баллами на основе голосов жюри и публики в Хорватии, за ними последовала Harmonija disonance, которая получила только 155 баллов.

Хорватия участвовала в конкурсе песни "Евровидение" 27 раз с момента своего дебюта на конкурсе 1993 года. Лучший результат Хорватии в конкурсе — четвертое место в 1996 (Майя Благдан) и 1999 (Дорис Драгович).

Напомним, ранее стало известно, что украинская группа TVORCHI, которая едет на "Евровидение 2023", возглавляет рейтинг с песней Heart of Steel.

[ + – ] TVORCHI - Heart of Steel

Сейчас им дают 20% победы, а ближайшая к ним Швеция получила всего 10%. Но она пока не представила своих участников.