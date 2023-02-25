Великобританія роздасть 3000 квитків на Євробачення біженцям із України

У Мінкультури такий крок називають ще однією демонстрацією підтримки України. Квитки видаватимуть на всі етапи конкурсу, включаючи фінал.

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Міністерство культури Великобританії надасть безплатно 3000 квитків для українських біженців. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Біженці з України можуть залишити заявку на отримання квитків на конкурс Євробачення, який проходитиме в Ліверпулі з 9 травня. Міністерство готове передати 3000 квитків на всі 9 етапів конкурсу, включаючи фінал. Голова Мінкультури Люсі Фрейзер заявляє, що вони хочуть, щоб у Євробаченні був присутній український народ і щоб він був у центрі події.

Також уряд планує виділити 10 млн фунтів стерлінгів Ліверпулю, щоб допомогти провести конкурс від імені України, продемонструвавши її культуру та творчість. Рішення роздати квитки називають ще одним прикладом постійної підтримки України з боку Великобританії.

"Виділення майже 3000 квитків для переселенців із України на конкурс Євробачення в Ліверпулі дозволить нашим співвітчизникам насолодитися цією подією та прославити багату культуру та музику нашої країни", — заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Право залишити заявку мають українці, які перебувають у Великій Британії за програмами:

Homes for Ukraine Scheme;

the Ukraine Extension Scheme;

the Ukraine Family Scheme.

Детальну схему подання заявок буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, 22 лютого організатори Євробачення назвали 4 ведучих шоу у 2023 році, серед яких солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

12 лютого Хорватія обрала свого представника на пісенному конкурсі "Євробачення". Там виступить гурт із піснею, де вони глузують із Путіна й інших диктаторів.