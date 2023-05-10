"Євробачення-2023": співачка Alyosha вразила публіку своїм виступом (відео)

Свою пісню Alyosha присвятила матерям, які змушені були залишити батьківщину, рятуючи дітей від війни, та дружинам, чиї чоловіки захищають Україну. Вона заспівала в дуеті з британською виконавицею Ребеккою Фергюсон.

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36-річна українська співачка Alyosha (Олена Тополя) виступила на сцені "Євробачення-2023" між номерами учасників першого півфіналу, заспівавши дуетом із британською артисткою Ребеккою Фергюсон композицію групи Duran Duran "Ordinary World", додавши до неї свої корективи. Номер вони назвали "Ласкаво просимо до нас додому".

Спочатку глядачі бачать на великому екрані сцени з життя звичайної сім'ї: чоловік і жінка демонструють кохання та щастя. Ребекка виконує перший куплет пісні англійською мовою.

Потім у залі лунає повітряна тривога, а на сцені з'являється Alyosha. За її спиною — кадри прощання жінки з коханим, який іде на війну. Вона спочатку співає українською мовою, а потім переходить на англійську.

Під час виконання глядачі продовжую бачити життя українки у воєнний час, яка змушена їхати далеко від дому, щоб зберегти від небезпеки своїх дітей. На екрані — sms зі словами тривоги, підтримки, співчуття, якими зазвичай обмінюються біженці та їхні рідні, котрі залишилися в Україні.

Особливу увагу привертає годинник, на якому час зупинився після четвертої ранку, в той момент, коли в Україну полетіли перші російські ракети.

Перфоманс представлений у темних тонах, проте ближче до кінця з'являються яскраві колори, а у фіналі йде проєкція на серце співачки в жовто-синіх кольорах.

Зал зустрів виступ оглушливими оваціями. Секрет успіху номеру в тому, що співачка фактично розповідає про своє життя, тому вийшло так щиро та проникливо. Вона з трьома дітьми змушена була виїхати в США, а її чоловік Тарас Тополя, фронтмен колективу "Антитіла", пішов захищати батьківщину зі зброєю в руках.

"Наш номер був присвячений українським матерям, змушеним вивозити своїх дітей у безпечні міста й країни з початку страшної війни, яка прийшла в Україну. Кожній дружині, чоловік якої став на оборону України, залишивши сім'ю. Загалом номер про кожного українця: з 24.02.22 в палітрі нашого життя, на жаль, досі продовжують переважати темні кольори. Але завдяки ЗСУ в цій палітрі з'являються яскраві кольори. І вони скоро засяють на всій території України!" — йдеться в підписі до відео виступу на сторінці артистки в Instagram.

Одним із тих, хто працював над постановкою номера, є Герман Ненов, креативний директор "Євробачення-2023" від України.

"Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищає Україну в лавах ЗСУ, вона була змушена залишити рідну країну з дітьми. Ми працювали над цим номером ще з листопада, я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів", — розповів він.

"Євробачення-2023" мало пройти в Україні, проте через російську агресію його вирішили перенести до Великобританії, учасник від якої посів друге місце минулого року. Британці всіляко наголошують на зв'язку з нашою країною, оскільки підсвітка сцени синьо-жовта, а в середині емблеми "Євробачення" зображено український прапор.

Раніше Фокус писав, що хорвати пройшли у фінал із піснею, в якій висміяли Путіна.