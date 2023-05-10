Евровидение-2023: букмекеры обновили свои прогнозы. Кто главный претендент на победу

Украина улучшила свои позиции, а Испания сохраняет пятое место.

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В преддверии второго полуфинала "Евровидения-2023" букмекеры продолжают делать ставки на то, кто же в итоге победит на конкурсе. Ранее единоличным претендентом на триумф называли шведскую певицу Лорин, исполняющую песню "Tattoo". С начала музыкальных соревнований и на сайте "Евровидения", и в букмекерской конторе Smarkets лидер не изменился. Согласно информации на официальной странице конкурса, певица Лорин с 8 мая "выросла" на 6%, и сейчас вероятность ее победы оценивается в 45%.

Второй идет Финляндия, у которой шансы – 21%, что на 3% меньше, чем 8 мая.

Ставки букмекеров 8 мая и 10 мая

Украина поднялась с четвертого на третье место, поменявшись строчками с Францией, и сейчас ее шансы на победу – 8%.

Испания стабильно остается на пятом месте, а вот Израиль опередил Норвегию и занял шестую строчку рейтинга.

На Smarkets шансы победы Швеции и Финляндии оцениваются как равные. В первой пятерке стоят также Франция, Израиль и Украина, у которой 74,63%. Она поднялась на две позиции вверх.

Ставки на Smarkets 8 мая и 10 мая

Как известно, украинская группа TVORCHI, минуя полуфиналы, сразу выступит в финале под номером 19. Их конкурентами станут Швеция, Финляндия, Израиль, Испания, Австрия и другие страны.

По словам украинских артистов, для них сейчас важнее не победа на "Евровидении-2023", а возможность донести миру свою позицию, и чтобы скорее война закончилась победой и освобождением украинской земли от российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, как прошел первый полуфинал, и где смотреть второй, а также кто в нем будет участвовать.