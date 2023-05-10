Євробачення-2023: букмекери поновили свої прогнози. Хто головний претендент на перемогу

Україна покращила свої позиції, а Іспанія зберігає п'яте місце.

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Напередодні другого півфіналу "Євробачення-2023" букмекери продовжують робити ставки на те, хто ж переможе на конкурсі. Раніше одноосібним претендентом на тріумф називали шведську співачку Лорін, яка виконує пісню "Tattoo". З початку музичних змагань і на сайті Євробачення, і в букмекерській конторі Smarkets лідер не змінився. За інформацією на офіційній сторінці конкурсу, співачка Лорін з 8 травня "виросла" на 6%, і зараз ймовірність її перемоги оцінюється в 45%.

Другою йде Фінляндія, яка має шанси – 21%, що на 3% менше, ніж 8 травня.

Ставки букмекерів 8 травня та 10 травня

Україна піднялася з четвертого на третє місце, помінявшись рядками із Францією, і зараз її шанси на перемогу – 8%.

Іспанія стабільно залишається на п'ятому місці, а ось Ізраїль випередив Норвегію і посів шостий рядок рейтингу.

На Smarkets шанси перемоги Швеції та Фінляндії оцінюються як рівні. У першій п'ятірці стоять також Франція, Ізраїль та Україна, яка має 74,63%. Вона піднялася на дві позиції вгору.

Ставки на Smarkets 8 травня та 10 травня

Як відомо, український гурт TVORCHI, минаючи півфінали, одразу виступить у фіналі під номером 19. Їхніми конкурентами стануть Швеція, Фінляндія, Ізраїль, Іспанія, Австрія та інші країни.

За словами українських артистів, для них зараз важливіша не перемога на "Євробаченні-2023", а можливість донести до світу свою позицію, і щоб швидше війна закінчилася перемогою та звільненням української землі від російських окупантів.

Раніше Фокус писав, як пройшов перший півфінал і де дивитися другий, а також хто в ньому братиме участь.