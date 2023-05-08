Перші прогнози "Євробачення-2023": у кого найвищі шанси на перемогу

Україна має всі шанси потрапити до 10-ки лідерів.

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Незважаючи на те, що перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" відбудеться лише 9 травня ввечері, букмекери вже називають імена ймовірних переможців та тих, хто потрапить до першої десятки.

Згідно з даними на сайті букмекерської контори Smarkets, лідером конкурсу стане Швеція. Співачка Loreen вже не вперше представить країну на "Євробаченні", у 2012 році у Баку вона перемогла з піснею Euphoria. На думку букмекерів, її пісня у стилі євро-поп Tattoo дуже схожа на попередній хіт – головний претендент на перемогу.

Майже аналогічна картина – на сайті "Євробачення-2023". У перемозі впевнені Швеції 39% тих, хто проголосував. Україна там поки що на четвертому місці із 6%.

Друге місце може посісти Фінляндія. Її представляє репер, співак та автор пісень Käärijä, який виконає сингл Cha Cha Cha.

Серед країн, які можуть потрапити до десятки, – Франція, Ізраїль, Норвегія, Іспанія, Італія, Вірменія та Австрія. Найменш ймовірними поки що виглядають шанси Польщі, Португалії, Сан-Марино та Румунії.

Україна зараз на четвертому місці і має всі шанси потрапити до десятки

Півфінали конкурсу "Євробачення-2023" відбудуться 9 та 11 травня, на кожному з яких буде визначено по 10 переможців. Місця у фіналі гарантовані країні-переможниці попереднього конкурсу та "великій п'ятірці": Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни є не лише найбільшими платниками внесків до фонду організатора "Євробачення" – Європейського мовного союзу, а й забезпечують конкурсу високі телевізійні рейтинги.

Loreen представляє на "Євробаченні-2023" пісню Tattoo

13 травня відбудеться фінал, де й оголосять ім'я тріумфатора.

Переможцем торішнього "Євробачення" став український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania", проте місце проведення було вирішено перенести з України до Великобританії через російське вторгнення.

Раніше Фокус писав, що відомо про гурт TVORCHI, який представляє Україну.