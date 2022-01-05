Песня "Шум" группы Gо_A попала в топ-3 самых популярных хитов "Евровидения" (видео)

Композиция украинской группы опередила известный хит культовой поп-группы АВВА Waterloo.

Композиция украинской электрофолк-группы Gо_A под названием "Шум" попала в топ-250 самых популярных музыкальных произведений за всю историю проведения "Евровидения". Как сообщает Eurovision Song Contest Web Radio, песня заняла 3-е место.

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Песня украинского коллектива даже опередила известный хит 1974 года Waterloo шведской легенды АВВА, который в рейтинге оказался на 20 месте.

Кроме того, другая композиция группы Gо_A "Соловей", с которой они выступили в финале Национального отбора на "Евровидение-2020," заняла в рейтинге 128-е место.

Участники коллектива поделились в соцсетях этой новостью со своими поклонниками.

"Год начался SHUMно! Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 — ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения!" — написали музыканты.

По словам солистки группы Go_A Екатерина Павленко, при создании песни-веснянки она вдохновлялась древними традициями и обрядами украинцев из Полесья, которые находились в тесной связи с природой и ожидали ее пробуждения после зимы. Но в свою композицию Екатерина хотела привнести и современный подтекст.

"Сегодня эта история приобретает новый смысл, ведь целый год мир находился и находится в состоянии затяжной самоизоляции и каждый из нас испытал на себе, как человек нуждается в социуме, и необходимость чувствовать себя частью чего-то большего", — пояснила она.

Вместе с этим в топ-250 "Евровидения" попали песни и других украинских исполнителей. В числе самых популярных оказалась песня Джамалы "1944" (14 место), посвященная депортации крымских татар, с которой артистка выступала на конкурсе в 2016 году. Также на 74 месте разместилась энергичная песня Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, а на 78 оказались "Дикие Танцы" победительницы "Евровидения-2004" украинской певицы Русланы.

Первое место в рейтинге самых популярных песен заняла композиция шведки Euphoria под названием Loreen. С ней исполнительница победила в конкурсе в 2012 году.

Напомним, что в 2021 композиция "Шум" украинской группы Gо_A два месяца подряд находилась в ТОП-10 по просмотрам на Youtube и держалась в ТОП-10 лучших выступлений по итогам конкурса "Евровидение". А в июне прошлого года песня впервые попала в американский чарт Billboard Global, где заняла 80 место в ТОП-100 самых популярных песен во всем мире.