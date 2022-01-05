Пісня "Шум" гурту Gо_A потрапила до топ-3 найпопулярніших хітів Євробачення (відео)

Композиція українського гурту випередила відомий хіт культового поп-гурту АВВА Waterloo.

Композиція українського електрофолк-групи Gо_A під назвою "Шум" потрапила до топ-250 найпопулярніших музичних творів за всю історію проведення Євробачення. Як повідомляє Eurovision Song Contest Web Radio, пісня посіла 3 місце.

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Пісня українського колективу навіть випередила відомий хіт 1974 року Waterloo шведської легенди АВВА, який у рейтингу опинився на 20-му місці.

Крім того, інша композиція гурту Gо_A "Соловей", із якою вони виступили у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2020", посіла в рейтингу 128-е місце.

Учасники колективу поділилися в соцмережах цією новиною зі своїми шанувальниками.

"Рік почався SHUMно! Відразу два наші треки потрапили до ESC TOP 250 — щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування Євробачення!" — написали музиканти.

За словами солістки групи Go_A Катерини Павленко, при створенні пісні-веснянки вона надихалася давніми традиціями й обрядами українців з Полісся, які перебували в тісному зв'язку з природою й очікували на її пробудження після зими. Але до своєї композиції Катерина хотіла внести й сучасний підтекст.

"Сьогодні ця історія набуває нового сенсу, адже цілий рік світ був і перебуває в стані затяжної самоізоляції, і кожен із нас випробував на собі, як людина потребує соціуму, і необхідність відчувати себе частиною чогось більшого", — пояснила вона.

Водночас у топ-250 "Євробачення" потрапили пісні й інших українських виконавців. Серед найпопулярніших виявилася пісня Джамали "1944" (14 місце), присвячена депортації кримських татар, із якою артистка виступала на конкурсі у 2016 році. Також на 74 місці розмістилася енергійна пісня Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, а на 78 опинилися "Дикі Танці" переможниці Євробачення-2004 української співачки Руслани.

Перше місце в рейтингу найпопулярніших пісень зайняла композиція шведки Euphoria під назвою Loreen. Із нею виконавиця перемогла в конкурсі у 2012 році.

Нагадаємо, що у 2021 композиція "Шум" українського гурту Gо_A два місяці поспіль перебувала в ТОП-10 в переглядах на Youtube і трималася в ТОП-10 найкращих виступів за підсумками конкурсу "Євробачення". А в червні минулого року пісня вперше потрапила до американського чарту Billboard Global, де посіла 80 місце в ТОП-100 найпопулярніших пісень у всьому світі.