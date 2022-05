Від Пономарьова до Kalush Orchestra: хто з виконавців представляв Україну на "Євробаченні"

Україна двічі була тріумфатором цього конкурсу, завдяки "диким танцям" Руслани і гостросоціальній пісні Джамали.

В італійському Турині стартував конкурс "Євробачення-2022". Учасники, у тому числі й український гурт Kalush Orchestra, який представлятиме нашу країну на конкурсі, вже пройшли по червоній доріжці. Загалом на арені Pala Olimpico виступлять представники 40 країн. Учасників від РФ нічого й очікувати. Спочатку будуть два півфінали — 10 та 12 травня, а 14 травня відбудеться великий фінал конкурсу. Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі під номером 6 із композицією українською мовою Stefania.

[ + – ] Kalush Orchestra на Нацвідборі

Невідомо, чи вийде в хлопців "запалити" на сцені, як це минулого року зробила група Go_A та її солістка Катерина Павленко з композицією "Шум", але вже зараз букмекери прогнозують їм високе місце, а то й перемогу.

Українські виконавці вже не раз "підривали" музичний конкурс, двічі привозячи перемогу в Київ, і кілька разів посідаючи 2-3 місця. Фокус вирішив згадати всіх артистів, які брали участь у "Євробаченні", починаючи з 2003 року.

Олександр Пономарьов: Євробачення 2003

Олександр Пономарьов став першим, хто виступив на сцені конкурсу від України. У Ризі (Латвія) він виконав пісню ізраїльського композитора Цвіка Пік Hasta la Vista. Незважаючи на сильний вокал виконавця, красиву хореографію номеру та запальний мотив, пісня отримала від глядачів усього 30 балів, а Пономарьов посів 14-е місце серед 26 учасників. Через багато років артист зізнавався, що послухався досвідченіших музикантів, які радили купити пісню у відомих авторів. Мовляв, така допоможе завоювати високі бали. Тому вибір зупинили на ізраїльтянині, який створив хіт для Дани Інтернешнл, із яким вона перемогла на конкурсі в 1998 році. Спочатку ж Пономарьов хотів заспівати свій хіт "Я люблю тільки тебе".

"Ця пісня в мене була англійською мовою, і якщо б заспівав її під рояль, думаю, результат був би зовсім іншим", — зазначив Олександр, додавши, що шкодує, що не вчинив саме так.

[ + – ] Олександр Пономарьов першим представив Україну на пісенному конкурсі у 2003 році

Руслана Лижичко: Євробачення 2004

У Стамбулі Руслана принесла перемогу Україні, яка брала участь у конкурсі всього лише другий раз. Її композиція "Дикі танці" буквально запалила арену "Абді Іпекчі", де проходило "Євробачення-2004".

На сцені артистка та її шоу-балет, одягнені в оригінальні шкіряні вбрання, влаштували справжнє шоу з трембітами, драйвовими танцями та божевільною енергетикою. Пізніше глядачі німецького громадського-правового телебачення назвали пісню Wild Dances найкращою за всю історію цього пісенного конкурсу, а українці вручили спеціальну нагороду.

Руслана завоювала безперечну перемогу, набравши на той момент рекордні за 49-річну історію конкурсу 280 балів, і завдяки їй у 2005 році Україна приймала "Євробачення". Співачка ж після тріумфу в Стамбулі отримала звання народної артистки України.

[ + – ] Тріумфальний виступ Руслани Лижичко на "Євробаченні-2004"

"Гринджоли": Євробачення 2005

У Києві Україну на "Євробаченні-2005" представила група "Гринджоли", виступивши з піснею "Разом нас багато", яка за кілька місяців до цього стала гімном Помаранчевої революції. Пісня звучала трьома мовами: українською, англійською та російською. Незважаючи на її популярність серед українців, журі конкурсу, яке є аполітичним, вона абсолютно не вразила, незважаючи на те, що колектив трохи пом'якшив композицію, зробивши її більш соціальною. Як результат — 30 балів і 19-е місце. Перемогу ж тоді святкувала гречанка Єлена Папарізу з піснею My Number One.

[ + – ] За пісню "Разом нас багато" Україна отримала лише 30 балів, опустившись на 19-е місце

Тіна Кароль: Євробачення 2006

В Афінах Тіна Кароль, яка представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2006", виконала пісню "Show Me Your Love". Музику до неї написала сама артистка в співпраці з Михайлом Некрасовим, а автором слів став Павло Шилько (DJ Паша).

Набравши 146 балів у півфіналі, Кароль виступила у фіналі під 18-м номером. Пісня принесла їй 145 голосів глядачів і 7-е місце. Головний же трофей конкурсу дістався фінській групі Lordi, що виступала в костюмах і масках монстрів і виконувала важкий рок.

[ + – ] Запальна пісня Show Me Your Love принесла Україні 7-е місце у 2006 році

Вєрка Сердючка: Євробачення 2007

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки став справжньою сенсацією в Гельсінкі. Артист в образі та з величезною зіркою на голові підкорив публіку драйвовою композицією Dancing Lasha Tumbai, що можна перевести як "Танець збитих вершків". Пісня, виконана німецькою, англійською, російською й українською мовами, принесла виконавцю, який виступав під 18-м номером, 235 балів і 2-е місце.

Незважаючи на успішний виступ на конкурсі, Данилко зіткнувся зі серйозними неприємностями через пісню. Спочатку деякі з українських політиків висловлювалися проти того, щоб артист їхав із цією композицією на конкурс, оскільки були впевнені, що він зганьбить країну. Однак Данилко заявив, що збирається представити в Гельсінкі гумористичний жанр і довести, що люди можуть танцювати й веселитися. Після успішного виступу на нього напали вже федеральні російські ЗМІ, які побачили в його номері антиросійську пропаганду. Їм почулося, що в пісні є слова "Russia goodbye". У свою чергу співак спростував ці домисли, опублікувавши офіційний текст, де фраза звучала як "Lasha Tumbai".

У 2007 році перемогу здобула Сербія, яку представляла Марія Шерифович із піснею "Молитва".

[ + – ] Вєрка Сердючка показала, що на конкурсі можна танцювати й веселитися, виконавши запальну пісню Dancing Lasha Tumbai

Ані Лорак: 2008

У Белграді співачка Ані Лорак представляла Україну з піснею Shady Lady, написаною для неї Філіпом Кіркоровим і Кареном Кавалеряном. За підсумками півфіналу українка посіла 1-е місце, набравши 152 бали. У фіналі вона виступила під 18-м номером. У результаті артистка набрала 230 балів і поступилася перемогою російському співаку Дімі Білану, посівши 2-е місце.

[ + – ] Ані Лорак посіла 2-е місце з піснею Shady Lady

Світлана Лобода: Євробачення 2009

У столиці Росії Світлана Лобода, яка виступала від України, заспівала композицію Be My Valentine (Anti-crisis Girl). На церемонії відкриття конкурсу артистка шокувала всіх зовнішнім виглядом, оскільки на її тілі були бинти, синці та садна. Правда, усе це виявилося несправжнім. Так співачка брала участь в акції проти насильства в сім'ї.

Що ж стосується виступу, то, за підсумками голосування, Світлана набрала 76 балів, посівши 12-е місце.

[ + – ] Світлана Лобода представила яскравий номер, однак публіка та журі поскупилися на бали

Alyosha: Євробачення 2010

Після перемоги в Москві Олександра Рибака з Норвегії у 2010 році "Євробачення" приймало місто Осло, де від України виступала співачка Alyosha з піснею Sweet people.

Пісня-звернення до людей із закликом оберігати планету й природу, текст якої написала сама виконавиця, набрала у фіналі 108 балів і принесла українці 10-е місце.

[ + – ] Alyosha та її пісня Sweet people. Осло, 2010 рік

Міка Ньютон: Євробачення 2011

У Дюссельдорфі (Німеччина) представниця України Міка Ньютон (Оксана Грицай) виконала англомовну пісню Руслана Квінти й Марини Скоморохової Angel. Її номер супроводжувався пісочною анімацією Ксенії Симонової, за сюжетом якої ангел допомагав дівчинці-сироті. У результаті Міка Ньютон посіла 4-е місце, набравши 159 балів.

Після "Євробачення" артистка виїхала в Лос-Анджелес, де продовжила займатися музикою.

[ + – ] Міка Ньютон виступила під супровід пісочної анімації у виконанні Ксенії Симонової

Гайтана: Євробачення 2012

У Баку (Азербайджан) українська виконавиця повезла пісню Be My Guest. Незадовго до конкурсу артистка зіткнулася з низкою неприємностей. Спочатку напередодні українського відбіркового конкурсу для участі в "Євробаченні" вона втратила голос, який все ж вдалося відновити за допомогою лікарів. Після того, як Гайтана представила свій номер, її звинуватили в плагіаті, нібито почувши в композиції мотиви пісень Сlocks Coldplay і When Love Takes Over" Kelly Rowland feat. David Guetta. Однак сама артистка все спростувала, заявивши, що з плагіатом ніколи б собі не дозволила поїхати кудись і представляти країну.

На конкурсі співачка набрала 65 балів, опинившись на 15-му місці.

[ + – ] Гайтана з піснею Be My Guest у Баку, 2012 рік

Злата Огнєвіч: Євробачення 2013

У Мальме (Швеція) Злата Огнєвіч представила Україну піснею Gravity. Номер артистки з перших секунд вразив публіку тим, що на сцену її виніс на руках 2,4-метровий велетень українського походження Ігор Вовковинський, який нині мешкає в США.

Співачка успішно пройшла у фінал, де посіла 3-е місце, набравши 214 балів і поступившись перемогою представникам Данії та Азербайджану.

[ + – ] Злату Огнєвіч називали однією з головних претенденток на перемогу в конкурсі 2013 року

Марія Яремчук: Євробачення 2014

У 2014-році від України на "Євробаченні" в Копенгагені (Данія) виступила Марія Яремчук. Дівчина заспівала композицію Tick-Tock, набравши 113 балів і посівши 6-е місце.

[ + – ] Пісня Tick-Tock принесла Марії Яремчук 6-е місце на конкурсі

У 2015 році Україна вперше відмовилася від участі в конкурсі, мотивувавши таке рішення нестабільною фінансовою та політичною ситуацією в країні.

Джамала: Євробачення 2016

Повернення України на міжнародний пісенний конкурс в обличчі виконавиці Джамали обернулося тріумфом. У Стокгольм артистка привезла пісню "1944", ставши першою кримською татаркою, яка коли-небудь виступала на цьому конкурсі, а її композиція була присвячена депортації її співвітчизників під час Другої світової війни.

На написання тексту артистку надихнула розповідь її бабусі Назілкан, яка пережила ті події. Пісня українки дуже відрізнялася від того, що звикли чути на "Євробаченні", а критики відзначили не тільки гостру соціальну складову, а й складну вокальну партію з багатьма півтонами.

Тема композиції дуже не сподобалася російській владі. У Держдумі РФ навіть закликали керівництво "Євробачення" не допускати цю пісню до участі в конкурсі, назвавши її "антиросійською", а від Києва зажадали "не перетворювати розважальний конкурс на фарс".

Проте журі та глядачі гідно оцінили номер українки. Джамала набрала рекордні 534 бали та посіла 1-е місце.

[ + – ] Джамала стала другою артисткою після Руслани, хто переміг на "Євробаченні" від України

O.Torvald: Євробачення 2017

Рок-група O.Torvald представила Україну на "Євробаченні-2017", що проходило в Києві, з піснею Time. За словами фронтмена колективу Жені Галича, ця композиція про те, що час — єдине, чого не можна повернути, тому потрібно цінувати кожну хвилину життя.

Незважаючи на філософський меседж пісні, вона отримала всього 36 балів, а O.Torvald посів 24-е місце серед 42 учасників, показавши найгірший результат за всю історію участі України в конкурсі.

[ + – ] Група O.Torvald, яка брала участь у конкурсі в Києві, показала 24-й результат

MELOVIN: Євробачення 2018

Співак MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, представив Україну на "Євробаченні-2018", що проходило в Лісабоні (Португалія), піснею Under the Ladder ( "Під сходами") з дебютного альбому Octopus.

У фіналі конкурсу MELOVIN посів 17 місце, набравши 130 балів.

[ + – ] MELOVIN і його пісня "Under the Ladder"

У 2019 Україна вдруге вирішила не брати участі в конкурсі, що проходив у Тель-Авіві. Причиною став скандал, що розгорівся навколо співачки Maruv, яка перемогла в українському нацвідборі на конкурс із піснею Siren Song. З'ясувалося, що в неї були заплановані концерти в Росії. Вирішено було, що артист, який виступає в країні-агресорі, не має права представляти Україну на конкурсі.

[ + – ] Maruv збиралася представити Україну на "Євробаченні-2019" піснею Siren Song

Для Maruv відмова від гастролей не була принциповою, однак питання викликали низка інших пунктів договору, які вона назвала "кабальними". Усе закінчилося тим, що договір зі співачкою не підписали, а фіналісти відбору, Freedom Jazz і Kazka, у свою чергу теж відмовилися їхати на конкурс — із солідарності.

"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Громадське мовлення, а також в умовах надмірної політизації національного відбору Громадський мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019"", — наголошувала заява НСТУ.

У 2020 році конкурс "Євробачення" вперше був скасований через пандемію коронавірусу.

Gо_A: Євробачення 2021

Торік конкурс проходив у Роттердамі (Нідерланди). У зв'язку з пандемією зал глядачів дозволили заповнити тільки на 1/5 частину, а фан-зона не була передбачена взагалі. Go_A та Катерина Павленко виступали у першому півфіналі під 15 номером. Група завоювала право представляти країну на "Євробаченні" ще 2020-го року з піснею "Соловей". Однак оскільки організатори конкурсу заявили, що до участі не будуть допущені старі пісні, Go-A виступили з композицією "Шум".

[ + – ] Go_A у фіналі "Євробачення" у 2021 році

І цей виступ став справжньою сенсацією. Фольклорні мотиви та яскраве шоу забезпечили українській групі п'яте місце на конкурсі. Перше, нагадаємо, зайняли італійці Måneskin із композицією Zitti e buoni. Примітно, але місце в п'ятірці українські виконавці забезпечили собі з композицією українською мовою, за що отримали багато позитивних відгуків. Виявилося, що багато критиків вважають, що саме виконувати пісні англійською на міжнародному конкурсі — неправильно.