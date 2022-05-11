Группа Kalush Orchestra попала в финал "Евровидения-2022" (видео)

В списке конкурсантов-финалистов Украину назвали восьмой.

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Украинская группа Kalush Orchestra, представляющая Украину в Турине на песенном конкурсе "Евровидение-2022" прошла в финал. Трансляция проходила на UA:Первый.

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В финал вместе с украинцами попали Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

Выбыли после первого дня — Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания, а также Австрия.

Kalush Orchestra выступили с песней "Стефания", которую солист группы Олег Псюк посвятил своей матери. После выступления группа поблагодарила за поддержку Украины. Зал рукоплескал конкурсантам стоя.

Следующий полуфинал состоится через два дня, 12 мая, а финал конкурса — 14 мая.

Напомним, что у украинской группы высокие шансы на победу в "Евровидении-2022". Ранее букмекеры ставили на победу участников из Италии, дуэта Mahmood и BLANCO. Ситуация изменилась 8 мая после церемонии официального открытия конкурса.

Также Фокус писал об вероятном Топ-10 "Евровидении-2022". В тройку лидеров попали украинцы Kalush Orchestra с прогнозом 48%, итальянцы Mahmood и BLANCO с прогнозом 11% и британец Sam Ryder с 10%.