Александр Рыбак сыграл "Стефанию" Kalush Orchestra на скрипке (видео)

Артист спросил своих подписчиков, победит ли украинская группа в песенных соревнованиях.

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Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак сыграл на скрипке песню, представляющую в этом году Украину на международном песенном конкурсе. Видео он поделился в своем Instagramе.

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36-летний норвежский музыкант белорусского происхождения исполнил песню "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra. Песня, которая в 2022 представляет Украину в итальянском Турине, уже стала международным хитом. Ее перепевают как известные музыканты, так и простые люди в соцсетях.

[ + – ] Александр Рыбак создал кавер на украинскую "Стефанию"

Александр Рыбак создал собственный кавер на "Стефанию" в присущем ему стиле, используя скрипку.

В подписи под роликом музыкант спросил, победит ли украинская группа на Евровидении-2022, на что его подписчики почти единогласно утвердительно ответили, что да.

"Ты лучший музыкант всех времен", "вау!", "я знал, что ты перепоешь этот хит", — пишут фолловеры Рыбака под его видео.

[ + – ] Александр Рыбак победил в "Евровидении-2009" с песней Fairytale

Отметим, что в 2009 году Александр Рыбак в возрасте 23 лет, представляя Норвегию, уверенно выиграл "Евровидение", набрав рекордные 387 баллов. Впоследствии артиста обвиняли в плагиате, однако домыслы не подтвердились.

Напомним, песня "Стефания" точно зазвучит в финале "Евровидения" в Турине в субботу, 14 мая 2022. Украинская группа Kalush Orchestra уверенно одержала победу в первом полуфинале.

Также Фокус писал о фаворитах "Евровидения-2022". Кому букмекеры дают самые большие шансы на победу в Турине.