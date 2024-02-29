Гонорар от Пугачевой и жизнь в России: как сложилась судьба звезды "Украина имеет талант" Александра Кварты

Певец долгое время исполнял песни на русском языке и даже уехал в РФ, чтобы строить карьеру. Однако уже долгое время Александр Кварта живет в Украине, исполняет песни на украинском языке и выступает для военных.

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Звезда шоу "Украина имеет талант" Александр Кварта, который запомнился зрителям благодаря песни "Сеньорита, я влюбленный", рассказал о том, как жил в Москве и получил деньги от российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом исполнитель поделился с журналистами "Обозревателя" в интервью.

Александр первое высшее образование получил как учитель рисования и чертежа. Он сначала выступал в программе "Караоке на Майдане" на Крещатике в Киеве, а затем принял участие в телешоу "Украина имеет талант", где дошел до полуфинала. После своего участия в этих шоу он получил широкую популярность. В 2011 году он также принял участие в Национальном отборе на Евровидение, хотя представлять Украину уехала Мика Ньютон. Однако это не убавило популярности исполнителю. .

Кварта родом из Ахтырки в Сумской области. Он учился в музыкальной школе по классу скрипки и занимался балетом. Александр в свое время окончил педучилище в Лебедине и стал выпускником Харьковского национального педуниверситета. Участие в разных фестивалях и конкурсах дало ему возможность начать свою музыкальную карьеру еще в студенческие годы.

Певец откровенно рассказал, что долго жил в России в надежде на повышение своей популярности. Он даже поступил в Московский государственный университет культуры и искусств на режиссуру кино и телевидения. Однако через некоторое время понял, что это — не то, чего хотел, и вернулся в Украину. Там он познакомился со своей будущей женой, которая была танцовщицей.

Кварта также сообщил о том, как его песня попала в репертуар Аллы Пугачевой. Он отправил несколько своих композиций на конкурс, который проводила сама Пугачева на "Радио Алла", и одна из них под названием "По дороге к солнцу" была исполнена Примадонной в начале января 2010 года.

Это стало большим успехом для Александра, но он также чувствовал усталость от того, что не сам исполнил эту композицию. Однако в конце концов, Александр получил авторские права и гонорар за использование своей песни.

Украинский исполнитель Александр Кварта рассказал, что отныне в его репертуаре появляется все больше украинских песен, а песен на русском стало все меньше. В обществе также произошли кардинальные перемены, многие друзья и знакомые перешли на украинский язык. Кварта также занял принципиальную позицию – не общаться на русском языке в социальных сетях. Однако, несмотря на это, исполнитель отметил, что после того, как он перевел свою популярную песню "Сеньорита" на украинский язык, то получил много хейта от фанатов.

Исполнитель также упомянул о вторжении в Харькове, когда он находился в городе. Он чувствовал страх и скрывался от ракетных ударов. Теперь он живет со своей семьей в Ивано-Франковске, потому что их квартира в Харькове регулярно обстреливается. Александр также выступает в воинских частях и госпиталях, а также организует благотворительные концерты для сбора средств для военных. Он считает важным поддерживать хорошее настроение и позитивную энергию в трудные времена для страны.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такая Эден Голан, которая представляет Израиль на Евровидении и чья мама жила в Украине. Эден Голан 13 лет прожила с семьей в России и выпускала свою музыку на русском языке, однако воспоминания о Москве у нее остались негативные.

Также мы писали о том, кто из украинских звезд продолжает использовать русский язык и как они это объясняют. Александр Кривошапко, Иван Дорн и Вера Брежнева с началом полномасштабного вторжения в Украину пытались полностью перейти на украинский язык в общении и творчестве. Однако постепенно звезды все же вернулись к русскому языку.