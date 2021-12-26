14-летний украинец спел арию из "Пятого элемента" и победил в шоу "Україна має талант" (видео)

14-летний житель Житомирской области Артем Фесько обошел конкурентов и поразил зрителей и жюри, спев арию из блокбастера "Пятый элемент".

Уникальные голосовые данные и выбор песни школьнику из Житомирской области Артему Фесько победу в шоу "Україна має талант".

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В финале за голоса телезрителей боролись еще 9 участников, однако 14- летний Артем, житель пгт Попильня Житомирской области, еще во время первого выступления поразил как членов жюри, так и зал.

[ + – ] Объявление победителей шоу "Україна має талант"

Артем Фесько исполнил арию, которую в культовом фильме 1997 года "Пятый элемент" с Брюсом Уиллисом в главной роли исполнила исполнила инопланетная певица Дива Плавалагуна.

[ + – ] Артем Фесько исполняет арию из "Пятого элемента"

Артему во время своего выступления удалось взять самые высокие ноты, отчего у судей, как позже сообщили, пробежали "мурашки по коже".

Партия, известная как "ария Плавалагуны" — это на самом деле ария Il dolce suono из классической итальянской оперы "Лючия ди Ламмермур" композитора Гаэтано Доницетти. В фильме Люка Бессона ее исполняет оперная звезда Инва Мула, но на живое пение наложен синтетический вокал. Считается, что исполнить арию Плавалагуны способны только те певцы, диапазон голоса которых превышает 5 октав.

Артем, который завоевал победу в шоу, став лучшим из 110 участников, на кастинг попал благодаря бабушке. Она поддерживает стремление парня петь и обучает вокальному мастерству.

[ + – ] Ария Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент"

"Я просто в шоке, спасибо всем, кто голосовал за меня", — сказал в эфире после оглашения результатов победитель шоу "Україна має талант" Артем Фесько.

Третье место занял Артем Галис, который спел оперную композицию, показав силу своего голоса, а второе — группа ZAPAL. Это трио играет на различных музыкальных инструментах, среди которых выделяются цимбалы.

Напоминаем, что создатель Х-фактора поставил талант-шоу на паузу после 17 лет успеха. Не исключено, что проект так и не вернется на экраны, по крайней мере, в том виде, в каком существовал эти годы.