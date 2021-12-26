14-річний українець заспівав арію з "П'ятого елемента" та переміг у шоу "Україна має талант" (відео)

14-річний житель Житомирської області Артем Фесько обійшов конкурентів та вразив глядачів та журі, співаючи арію з блокбастера "П'ятий елемент".

Унікальні голосові дані та вибір пісні школяру з Житомирської області Артему Феську перемогу у шоу "Україна має талант".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У фіналі за голоси телеглядачів боролися ще 9 учасників, проте 14-річний Артем, мешканець смт Попільня на Житомирщині, ще під час першого виступу вразив як членів журі, так і залу.

[ + – ] Оголошення переможців шоу "Україна має талант"

Артем Фесько виконав арію, яку у культовому фільмі 1997 року "П'ятий елемент" із Брюсом Віллісом у головній ролі виконала інопланетна співачка Діва Плавалагуна.

[ + – ] Артем Фесько виконує арію із "П'ятого елемента"

Артему під час свого виступу вдалося взяти найвищі ноти, через що у суддів, як пізніше повідомили, пробігли "мурашки по шкірі".

Партія, відома як "арія Плавалагуни" — це насправді арія Il dolce suono з класичної італійської опери "Лючі ді Ламмермур" композитора Гаетано Доніцетті. У фільмі Люка Бессона її виконує оперна зірка Інва Мула, але на живі співи накладено синтетичний вокал. Вважається, що виконати арію Плавалагуни здатні ті співаки, діапазон голосу яких перевищує 5 октав.

Артем, який завоював перемогу в шоу, став найкращим із 110 учасників, на кастинг потрапив завдяки бабусі. Вона підтримує прагнення хлопця співати та навчає вокальній майстерності.

[ + – ] Арія Диви Плавалагуни з фільму "П'ятий елемент"

"Я просто в шоці, дякую всім, хто голосував за мене", — сказав в ефірі після оголошення результатів переможець шоу "Україна має талант" Артем Фесько.

Третє місце посів Артем Галіс, який заспівав оперну композицію, показавши силу свого голосу, а друге – гурт ZAPAL. Це тріо грає різних музичних інструментах, серед яких виділяються цимбали.

Нагадуємо, що автор Х-фактора поставив талант-шоу на паузу після 17 років успіху. Не виключено, що проект так і не повернеться на екрани, принаймні у тому вигляді, в якому існував ці роки.