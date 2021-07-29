Творець Х-фактору вирішив поставити талант-шоу на паузу після 17 років успіху

Останній сезон шоу за участю обраних шляхом публічних прослуховувань талантів з народу пройшов у Великобританії у 2018 році. Поки що в ньому анонсована перерва, але не виключено, що проект так і не повернеться на екрани, принаймні в тому вигляді, у якому існував 17 років.

61-річний британський медіамагнат Саймон Ковелл "відключив" шоу талантів X Factor, яке транслювалося на каналі ITV з 2004 року, оскільки не хоче, щоб воно перетворилося в жарт, повідомляє The Sun.

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Хоча в усьому світі формат як і раніше користується успіхом, Ковелл, який створив знаменитий проект, вирішив відкласти його на термін до п'яти років, проте джерела видання називають малоймовірною можливість того, що він знову повернеться на екрани навіть у 2023 році.

"У глобальному масштабі це все ще явище, яке щорічно приносить мільйони. Але у Великобританії, безсумнівно, шоу трохи застаріло. Саймон залишається на вершині своєї гри і знає, як нанести удар. Йому належать права на шоу, і це його справа, а не ITV, як вчинити з ним. Ясно, що найменше він хоче, щоб X Factor видихався і став чимось на зразок жарту", — зазначив інсайдер видання.

[ + – ] Саймон Ковелл був не тільки творцем шоу, але і беззмінним членом журі

Джерело додало, що в Ковелла є можливість повернутися на шоу талантів у 2023 році, для якого відбудуться прослуховування вже наступного літа, проте передбачається, що підприємець зосередиться на своєму новому ігровому проекті Walk The Line.

Останній сезон X Factor у Великобританії вийшов в ефір ще у 2018 році. Тоді членами журі виступили Саймон Ковелл, Луї Томлінсон, Роббі Вільямс та його дружина Айда Філд.

У 2019 року в шоу змагалися знаменитості, тому воно мало назву The X Factor: Celebrity. У ньому перемогла Меган МакКенна, яка уклала контракт із звукозаписною компанією Syco, найбільшим музичним лейблом Саймона.

У 2020 році шоу скасували через коронавірус, оскільки його створення передбачало масові зібрання для відкритих публічних прослуховувань, що було категорично заборонено в період карантину.

Метою цього проекту є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Претендентів на участь відбирають шляхом публічних прослуховувань. Після успіху у Великобританії X Factor став не менш популярний у всьому світі після того, як Ковелл і FremantleMedia заснували міжнародну The X Factor серію. Адаптовані версії проекту з успіхом транслюються у 20 країнах світу, включаючи Україну. На телеканалі СТБ музичне шоу стартувало 4 вересня 2010 року.