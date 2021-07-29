Создатель Х-фактора поставил талант-шоу на паузу после 17 лет успеха

Последний сезон шоу с участием выбранных путем публичных прослушиваний талантов из народа прошел в Великобритании в 2018 году. Пока что в нем анонсирован перерыв, но не исключено, что проект так и не вернется на экраны, по крайней мере, в том виде, в каком существовал 17 лет.

61-летний британский медиамагнат Саймон Коуэлл "отключил" шоу талантов X Factor, которое транслировалось на канале ITV с 2004 года, поскольку не хочет, чтобы оно превратилось в шутку, сообщает The Sun.

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Хотя во всем мире формат по-прежнему пользуется успехом, Коуэлл, создавший знаменитый проект, решил отложить его на срок до пяти лет, однако источники издания называют маловероятной возможность того, что он вновь вернется на экраны даже в 2023 году.

"В глобальном масштабе это все еще явление, которое ежегодно приносит миллионы. Но в Великобритании, несомненно, шоу немного устарело. Саймон остается на вершине своей игры и знает, как нанести удар. Ему принадлежат права на шоу, и это его дело, а не ITV, как поступить с ним. Ясно, что меньше всего он хочет, чтобы X Factor выдохся и стал чем-то вроде шутки", – отметил инсайдер издания.

[ + – ] Саймон Коуэлл был не только создателем шоу, но и бессменным членом жюри

Источник добавил, что у Коуэлла есть возможность вернуться на шоу талантов в 2023 году, для которого состоятся прослушивания уже следующим летом, однако предполагается, что предприниматель сосредоточится на своем новом игровом проекте Walk The Line.

Последний сезон X Factor в Великобритании вышел в эфир еще в 2018 году. Тогда членами жюри выступили Саймон Коуэлл, Луи Томлинсон, Робби Уильямс и его жена Айда Филд.

В 2019 году в шоу состязались знаменитости, поэтому оно носило название The X Factor: Celebrity. В нем победила Меган МакКенна, заключившая контракт со звукозаписывающей компанией Syco, крупнейшим музыкальным лейблом Саймона.

В 2020 году шоу отменили из-за коронавируса, поскольку его создание предполагало массовые собрания для открытых публичных прослушиваний, что было категорически запрещено в период карантина.

Целью этого проекта является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Претендентов на участие отбирают путем публичных прослушиваний. После успеха в Великобритании X Factor стал не менее популярен во всем мире после того, как Коуэлл и FremantleMedia основали международную The X Factor серию. Адаптированные версии проекта с успехом идут в 20 странах мира, включая Украину. На телеканале СТБ музыкальное шоу стартовало 4 сентября 2010 года.