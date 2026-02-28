Українка, яку зганьбили на шоу "Україна має талант", підкорила сцену в США

Ганьба на талант-шоу обернулася для Elen Smile феноменальним успіхом. Вона активно знімається, продовжує співати й підкорювати нові горизонти за кордоном.

Українська співачка Elen Smile (Олена Поліщук) заявила про себе на всю країну після участі в телевізійному шоу "Україна має талант" ще у 2021 році. Втім, тоді завоювати симпатію членів журі дівчині так і не вдалося, попри те, що вона виступала з авторською піснею. Зараз виконавиця емігрувала до США, де активно будує свою кар’єру, підкорюючи американський шоубізнес.

У відвертій розмові із Фокусом артистка згадує свій травматичний досвід ганьби на проєкті та розповідає, як складається її доля.

"Я мріяла співати, але розуміла, що ніколи не стану співачкою, бо росла у бідній сім’ї. Грошей та знайомств не було. До того ж у мене є свої принципи — ні з ким не буду спати за гроші, заради слави чи кар’єри. Тобто я розуміла, що мої шанси дорівнюють майже нулю. Дуже довго думала про це, як же можна стати знаменитою, якщо цього всього немає? Бог мені допоміг. Я створила свою першу пісню англійською мовою, яка називалася "Україна-кокаїна", — розповідає Elen Smile.

"Співала краще за Jerry Heil"

Саме з піснею "Україна-кокаїна" співачка вийшла на сцену 10-го сезону шоу "Україна має талант" (телеканал "СТБ").

"Мені зателефонували з телеканалу і кажуть: "Боже, у вас така неймовірна пісня. Ви така класна! Ваша пісня стане девізом або гімном нашого шоу. Все, приїжджайте на зйомку прямо завтра о 9 ранку". Я була в шоці. Тобто у мене не було жодних кастингів — відразу покликали", — пригадує артистка.

Elen Smile на шоу "Україна має талант"

За її словами, представники телеканалу брали в неї інтерв’ю та були у безмовному захваті, засипаючи компліментами, аж до того часу, поки вона не вийшла на сцену й почала співати.

"Багато чого не увійшло (у фінальний монтаж — Ред.). Особливо ті моменти, де я гарно співала — краще, ніж Jerry Heil. Вона сама аж ох**ла. У них за сценарієм, я повинна бути тупою і дурною дівчиною, яка співає про Україну-кокаїну, а тут вони почули, що в мене оху**ий голосище. Звісно ж, вони усе це не показали", — додає Олена.

Elen Smile пережила травматичний досвід Фото: Instagram

Артистка твердо переконана, що організатори проєкту зробили все, аби вона перехвилювалася та збилася, не потрапивши в ноти. Попри це, масовка слухала її стоячи, танцювали та аплодувала.

Критика від Сергія Притули

Судді не оцінили старання співачки. Сергій Притула, один з членів журі, обурено розкритикував пісню, довівши її до сліз словами: "Ця пісня — той випадок, коли ми думали, що вже бачили дно, але знизу ще постукали. Одягнути вишиванку, начепити віночок, співати про сало на шоу "Україна має талант" у 30-річчя Незалежності? Підкреслюючи цим шароварщину? Це настільки жахливо! Адже ваша творчість – велика шкода українській культурі та українській пісні. Говорити про Україну в такий спосіб — це знущання з неї та з культури загалом. У словах пісні я не почув нічого хорошого. Лише те, що іноземці приїжджають, і такі "вау", які у нас класні дівчата. Ваша творчість — це вульгарно, не весело та примітивно. Це було соромно".

Сергій Притула не оцінив виступ Elen Smile Фото: YouTube

Elen Smile вважає, що її використали, аби насмішити публіку.

"Немов привселюдна страта, де 300 людей в залі дивляться на те, як 4 судді знищують тебе словесно, поливаючи брудом. Я нічого не могла вдіяти, спершу пробувала жартувати, але вони ще більше принижували мене. Звісно, ви не побачите цього в кадрі: все підлаштували так, щоб показати мій виступ із найгіршого боку та виставити недолугою дурепою. Людям у залі сподобалась пісня, вони піднялися та аплодували", — додає учасниця шоу.

Повернення на сцену

Спочатку Олена важко сприйняла критику, навіть видалила свою пісню, а кліп — прибрала з публічного доступу. Та зрештою цей досвід став для неї поштовхом для подальшого розвитку. Вона почала активно зніматися в різноманітних телевізійних та YouTube-проєктах. Зокрема, "Я везу тобі красу", "Корисна програма", "Ранок з Україною", "Головна тема", "П’ятий зайвий", "Богиня шопінгу" та інших.

Співачка продовжує співати та зніматися у кліпах Фото: Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зірка сцени виїхала до Румунії, а згодом до Туреччини та США. У 2023 році вона презентувала патріотичний відеокліп на пісню "Вірю у майбутнє", знятий у Вінниці.

Сьогодні Elen Smile підкорює американську сцену: зокрема, знялась у кліпі відомого виконавця Bad Bunny, який цьогоріч отримав "Ґреммі", зустрічалась з Дженніфер Лопес, а також знайомиться з іншими світовими зірками.

Elen Smile знялась у кліпі Bad Bunny

"Я не знаю артистів, який з однієї пісні став би знаменитим на всю країну, не вкладаючи жодного долара. Це реально феномен! Уже зараз, коли усі образи пройшли, я це розумію", — підсумовує вона.

