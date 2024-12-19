Пішла з життя 18-річна учасниця "Україна має талант" Емілі Москаленко

Емілі Москаленко здобула популярність у п’ять років, ставши фіналісткою "Україна має талант". Дівчина брала участь у численних міжнародних конкурсах та змаганнях, здобувши численні нагороди за свою гнучкість.

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Українська гімнастка, танцівниця та фіналістка "Україна має талант 4" Емілі Москаленко померла у віці 18 років. Про тяжку втрату повідомила її мама Тетяна через Facebook. Причина смерті наразі не розголошена.

"Біль. Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко", — написала Тетяна.

Емілі Москаленко здобула популярність у п’ять років, коли вразила суддів талант-шоу "Україна має талант" своєю гнучкістю і стала фіналісткою. Протягом наступних років вона брала участь у численних міжнародних змаганнях в таких країнах, як Румунія, Німеччина, Бельгія, Іспанія, В’єтнам і Австралія, здобувши багато нагород.

Останні роки родина Москаленко мешкала в Києві, а Емілі продовжувала навчання акторської майстерності та моделювання в Канаді та США.

У 2014 році, під час кастингу шостого сезону "Україна має талант" у Львові, Емілі Москаленко здивувала суддів і глядачів своїм виступом на пілоні. Це не було її перше знайомство з шоу: ще в п'ять років дівчинка брала участь у четвертому сезоні "Україна має талант".

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