Ушла из жизни 18-летняя участница "Украина имеет талант" Эмили Москаленко
Эмили Москаленко получила известность в пять лет, став финалисткой "Україна має талант". Девушка участвовала в многочисленных международных конкурсах и соревнованиях, получив многочисленные награды за свою гибкость.
Украинская гимнастка, танцовщица и финалистка "Украина имеет талант 4" Эмили Москаленко умерла в возрасте 18 лет. О тяжелой утрате сообщила ее мама Татьяна через Facebook. Причина смерти пока не разглашена.
"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала Татьяна.
Эмили Москаленко получила известность в пять лет, когда поразила судей талант-шоу "Україна має талант" своей гибкостью и стала финалисткой. В течение последующих лет она участвовала в многочисленных международных соревнованиях в таких странах, как Румыния, Германия, Бельгия, Испания, Вьетнам и Австралия, получив много наград.
Последние годы семья Москаленко жила в Киеве, а Эмили продолжала обучение актерскому мастерству и моделированию в Канаде и США.
В 2014 году, во время кастинга шестого сезона "Україна має талант" во Львове, Эмили Москаленко удивила судей и зрителей своим выступлением на пилоне. Это не было ее первое знакомство с шоу: еще в пять лет девочка участвовала в четвертом сезоне "Україна має талант".
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