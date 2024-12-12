20-летняя поп-звезда умерла после сеансов тайского массажа: что известно (фото)

Массажистка, которая проводила сеансы, была шокирована новостью и уверяет, что не виновата в смерти певицы. Вскрытие показало, что девушка умерла от сепсиса.

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Популярная 20-летняя поп-певица Пинг Чаяда умерла 8 декабря после серии массажей. Она хотела избавиться от боли в шее и плечах, однако через две недели после последнего сеанса почувствовала резкую боль и онемение. Ее госпитализировали, а еще через две недели она умерла в больнице, пишет The Economic Times.

Перед госпитализацией, 5 ноября, Пинг Чаяда опубликовала рентгеновский снимок шеи и рассказала об ухудшении своего состояния в заметке на Facebook для своих 22 000 подписчиков.

"Когда я впервые делала массаж, симптомы были нормальными. Я пошла на второй: тот же терапевт, в той же комнате, на этот раз скрутил мне шею. Через две недели у меня началась очень, очень сильная боль, настолько, что я не могла лежать ни на спине, ни на животе. Я сама обучаюсь массажу с детства и очень его люблю. Я думала, что это еще один побочный эффект от массажа, такая боль в теле, и пошла снова. Но этот новый человек сильно давил, и на местах, которые он массировал, появились синяки и припухлости, которые не сходили неделю. После этого я все время принимала лекарства для снятия симптомов. Меня начало бить током по кончикам пальцев. Я поняла, что правый бок онемел после третьего сеанса массажа. Еще через две недели я не могла поднять правую руку. Я хочу оставить это как урок для тех, кто действительно любит массаж. Я выздоравливаю. Мне так больно. Я хочу сейчас работать, но просто жду подходящего момента", — написала певица.

Пинг Чаяда опубликовала рентгеновский снимок, сделанный после серии массажей Фото: Facebook / Ping Chayada

На следующий день, 6 ноября, певицу госпитализировали, а 18 ноября перевели в отделение интенсивной терапии, где она умерла через две недели.

Массажистка из Таиланда по фамилии Аой, которая проводила сеансы, рассказала свою сторону истории, сообщает The Independent.

"Я была так шокирована, когда услышала, что я та массажистка. Я много лет работаю массажистом и никогда раньше не сталкивалась с такой ситуацией", — сказала Аой.

Она заверила, что ее салон имеет необходимую лицензию, а все терапевты прошли по 150 часов обучения и имеют документы, подтверждающие их квалификацию. Госпожа Аой заявила, что требует "справедливости" и готова бороться за правду.

Вскрытие показало, что певица умерла от сепсиса, грибковой инфекции и отека спинного мозга, сообщил По словам офицера здравоохранения города Удон Тани, где жила и умерла Пинг Чаяда, доктора Сомчайхот Пияватвела вскрытие показало, что певица умерла от сепсиса, грибковой инфекции и отека спинного мозга.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин также заявил, что по результатам анализа и вскрытия смерть Чаяды не была связана с массажами.

"Мы должны обеспечить справедливость для всех вовлеченных сторон", — сказал министр.

Тайская поп-певица Пинг Чаяда внезапно умерла в возрасте 20 лет от сепсиса Фото: Facebook / Ping Chayada

Несмотря на это, мать умершей продолжила обвинять массажистов в смерти дочери, однако отказалась от проведения второго вскрытия, сообщают журналисты.

Напомним, 11 декабря СМИ сообщали о смерти 37-летнего известного испанского актера Хосе де ла Торре. Известность ему принесли роли в сериалах Netflix. Оказалось, что он долгое время тяжело болел.

Также 6 декабря медиа писали о том, что самую красивую женщину Японии нашли мертвой. Актрису Михо Накаяма нашли в ванной. Предполагают, что она могла умереть от внезапного приступа или несчастного случая.