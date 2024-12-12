20-річна попзірка померла після сеансів тайського масажу: що відомо (фото)

Масажистка, яка проводила сеанси, була шокована новиною та запевняє, що не винна у смерті співачки. Розтин показав, що дівчина померла від сепсису.

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Популярна 20-річна попспівачка Пінг Чаяда померла 8 грудня після серії масажів. Вона хотіла позбавитися болю в шиї та плечах, однак за два тижні після останнього сеансу відчула різкий біль і оніміння. Її госпіталізували, а ще за два тижні вона померла в лікарні, пише The Economic Times.

Перед госпіталізацією, 5 листопада, Пінг Чаяда опублікувала рентгенівський знімок шиї та розповіла про погіршення свого стану у дописі на Facebook для своїх 22 000 підписників.

"Коли я вперше робила масаж, симптоми були нормальними. Я пішла на другий: той же терапевт, в тій же кімнаті, цього разу скрутив мені шию. Через два тижні у мене почався дуже, дуже сильний біль, настільки, що я не могла лежати ні на спині, ні на животі. Я сама навчаюся масажу з дитинства та дуже його люблю. Я думала, що це ще один побічний ефект від масажу, такий біль у тілі, та пішла знову. Але ця нова людина сильно тиснула, і на місцях, які вона масажувала, з'явилися синці та припухлості, що не сходили тиждень. Після цього я весь час приймала ліки для зняття симптомів. Мене почало бити струмом по кінчиках пальців. Я зрозуміла, що правий бік онімів після третього сеансу масажу. Ще через два тижні я не могла підняти праву руку. Я хочу залишити це як урок для тих, хто справді любить масаж. Я одужаю. Мені так боляче. Я хочу зараз працювати, але просто чекаю слушного моменту", — написала співачка.

Пінг Чаяда опублікувала рентгенівський знімок, зроблений після серії масажів Фото: Facebook / Ping Chayada

Наступного дня, 6 листопада, співачку госпіталізували, а 18 листопада перевели до відділення інтенсивної терапії, де вона померла за два тижні.

Масажистка з Таїланду на прізвище Аой, яка проводила сеанси, розповіла свою сторону історії, повідомляє The Independent.

"Я була так шокована, коли почула, що я та масажистка. Я багато років працюю масажистом і ніколи раніше не стикалася з такою ситуацією", — сказала Аой.

Вона запевнила, що її салон має необхідну ліцензію, а всі терапевти пройшли по 150 годин навчання і мають документи, що підтверджують їхню кваліфікацію. Пані Аой заявила, що вимагає "справедливості" та готова боротися за правду.

Розтин показав, що співачка померла від сепсису, грибкової інфекції та набряку спинного мозку, повідомив За словами офіцера охорони здоров'я міста Удон Тані, де жила і померла Пінг Чаяда, доктора Сомчайхот Піяватвела розтин показав, що співачка померла від сепсису, грибкової інфекції та набряку спинного мозку.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Сомсак Тепсутін також заявив, що за результатами аналізу та розтину смерть Чаяди не була пов'язана з масажами.

"Ми повинні забезпечити справедливість для всіх залучених сторін", — сказав міністр.

Тайська поп-співачка Пінг Чаяда раптово померла у віці 20 років від сепсису Фото: Facebook / Ping Chayada

Попри це, мати померлої продовжила звинувачувати масажистів у смерті доньки, однак відмовилася від проведення другого розтину, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 11 грудня ЗМІ повідомляли про смерть 37-річного відомого іспанського актора Хосе де ла Торре. Популярність йому принесли ролі в серіалах Netflix. Виявилося, що він довгий час важко хворів.

Також 6 грудня медіа писали про те, що найкрасивішу жінку Японії знайшли мертвою. Акторку Міхо Накаяма знайшли у ванній. Припускають, що вона могла померти від раптового нападу чи нещасного випадку.