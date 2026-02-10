"Желание отпало навсегда": женщина вернулась в Украину после 4 лет жизни в Германии

Женщина, которая после начала полномасштабного вторжения переехала из Харькова в Магдебург, рассказала, что жизнь в сегодняшней Украине превратилась в "тотальный кошмар". Она подробно объяснила свое нежелание возвращаться домой.

Украинка, прожив четыре года в эмиграции, приехала на несколько дней на Родину. Однако увиденное отбило у нее желание возвращаться. Среди прочего женщина вспомнила о постоянных тревогах и обстрелах, отключениях отопления, электричества, отсутствии воды, а также частых случаях коррупции. Что еще ее удивило, — читайте в материале Фокуса.

Беженка вернулась в Украину

"Никогда не думала, что буду записывать такое видео, что вообще такое скажу. Но говорю честно, так, как чувствую. Возможно, мне за это прилетит, но неважно. Кто на меня подписан, знает, что я всегда говорила, что собираюсь вернуться в Украину. Украина лучшая страна в мире, а в Германии мне трудно из-за бюрократии", — рассказала женщина в своем Instagram.

Відео дня

Женщина о приезде в Украину

Далее автор призналась, что изменила свое мнение после приезда в Украину.

"Я всегда думала, что после приезда в Украину я начну дышать на полные легкие, при пересечении границы — другой воздух. Дышать будет легче на подсознательном уровне. Все родное. Можно общаться без барьеров. Родной язык. Все понимаешь, рекламные борды и все, все, все, все. Но на самом деле все было не так", — говорит она.

"Угнетающая атмосфера"

По словам женщины, после возвращения из эмиграции она почувствовала "угнетающую атмосферу".

"Украина встретила серостью, холодом, грязью, тревогами. Количество нищих на вокзале — просто жесть. За час ко мне подошло около 16 нищих с просьбой дать им на хлеб. Количество военных — безгранично велико. Но на подсознательном уровне защиты от них ты не чувствуешь ни на миг. Вокзалы серые, грязные и холодные", — комментирует беженка.

Беженка рассказала об изменениях в Украине Фото: TikTok

Также автор блога пожаловалась на лютый мороз в квартире, когда "зуб на зуб" не попадает.

"Вся твоя энергия уходит на то, чтобы себя согреть. Очень холодно. Ты не можешь помыться. Нет электроэнергии. Ты не можешь зарядить телефон, высушить голову, постирать вещи. То есть привычные вещи в Украине кажутся роскошью", — добавляет она.

Случаи коррупции

Кроме того, украинка пообещала рассказать о случаях коррупции, с которыми столкнулась, хотя была в Украине всего три дня. К тому же вспомнила о произволе со стороны военных. "Это тотальный кошмар", — подытожила украинка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

Джоди, мама троих детей из Великобритании, стала популярной в сети благодаря своим рассказам о переезде. Женщина оставила родину ради солнечной Турции и не жалеет о своем решении.

Блогер Арина Фирсова, которая переехала в Варшаву, попала в скандал после неоднозначных высказываний о небольшом городке на западе Украины — Червоноград.