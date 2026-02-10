"Бажання відпало назавжди": жінка повернулась в Україну після 4 років життя у Німеччині

Жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова у Маґдебурґ, розповіла, що життя в сьогоднішній Україні перетворилось на "тотальний кошмар". Вона детально пояснила своє небажання повертатися додому.

Українка, проживши чотири роки в еміграції, приїхала на кілька днів на Батьківщину. Однак побачене відбило у неї бажання повертатися. Серед іншого жінка згадала про постійні тривоги та обстріли, відключення опалення, електрики, відсутність води, а також часті випадки корупції. Що її ще здивувало, — читайте у матеріалі Фокусу.

Біженка повернулась в Україну

"Ніколи не думала, що записуватиму таке відео, що взагалі таке скажу. Але кажу чесно, так, як відчуваю. Можливо, мені за це прилетить, але байдуже. Хто на мене підписаний, знає, що я завжди казала, що збираюся повернутися в Україну. Україна найкраща країна у світі, а в Німеччині мені важко через бюрократію", — розповіла жінка у своєму Instagram.

Жінка про приїзд в Україну

Далі авторка зізналась, що змінила свою думку після приїзду в Україну.

"Я завжди думала, що після приїзду в Україну я задихаю на повні легені, при перетині кордону — інше повітря. Дихати буде легше на підсвідомому рівні. Все рідне. Можна спілкуватися без бар’єрів. Рідна мова. Все розумієш, рекламні борди і все, все, все. Але насправді все було не так", — каже вона.

"Гнітюча атмосфера"

За словами жінки, після повернення з еміграції вона відчула "гнітючу атмосферу".

"Україна зустріла сірістю, холодом, брудом, тривогами. Кількість жебраків на вокзалі — просто жесть. За годину до мене підійшло близько 16 жебраків з проханням дати їм на хліб. Кількість військових — безмежно велика. Але на підсвідомому рівні захисту від них ти не відчуваєш ні на мить. Вокзали сірі, брудні та холодні", — коментує біженка.

Також авторка блогу поскаржилась на лютий мороз у квартирі, коли "зуб на зуб" не попадає.

"Вся твоя енергія йде на те, щоб себе зігріти. Дуже холодно. Ти не можеш помитися. Немає електроенергії. Ти не можеш зарядити телефон, висушити голову, попрати речі. Тобто звичні речі в Україні здаються розкішшю", — додає вона.

Випадки корупції

Крім того, українка пообіцяла розповісти про випадки корупції, з якими зіштовхнулася, хоча була в Україні лише три дні. До того ж згадала про свавілля з боку військових. "Це тотальний кошмар", — підсумувала українка.

