Тепер без світла: біженка розповіла, чому повернулась із США в Україну

Анастасія поділилась власною історією переїзду із США. Дівчині не вдалося оформити необхідні документи, щоб влаштуватися на офіційну роботу, тож вона повернулась додому і починає все з початку.

Українка після чотирьох років, прожитих в еміграції, розповіла свою історію в соціальних мережах. Наразі вона не знає, де шукати роботу і чи вистачить грошей на життя. Подекуди доводиться обходитися без електрики й митися у тазику. Більше про її досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

Повернення біженки

"Найбільша помилка, чи найкраще рішення? Поки в шоці з цін на все, вони як в Америці. Тільки зарплати не американські. Купаюся з тазиком і кружкою в холодній воді, монтую відео в темряві з ліхтариком. Але поки не жалкую про своє рішення, днями думаю як знайти роботу і ким можу працювати", — пише Настя.

Біженка повернулась до України

В іншому відео дівчина розповіла детальніше про причину свого рішення.

Відео дня

"Я виїхала з США в Україну. Ні, не тому, що я нікчема і нічого не вмію робити, окрім чорнових робіт. Я самодепортувалась. Більше року мені не давали документи, не могла працювати, а з мене просто викочують гроші за можливість отримати дозвіл. Весь цей час я благополучно сиділа вдома і витрачала гроші на їжу та оренду, зароблені у попередні два роки", — каже українка.

Що пишуть про це рішення?

Глядачі у коментарях почали активно обговорювати її рішення.

"Обіймаю вас і бажаю знайти свою справу, жити щасливе життя й ні про що не шкодувати";

"Знаходжусь зараз в США і дуже Вас підтримую! Попереду тільки краще життя!";

Анастасія повернулась до України Фото: Instagram

"Все у тебе вийде. Починати з нуля в рідній країні — це не про втрати, це про силу. Починати спочатку страшно, але саме так народжується найкраще життя. З нуля починають ті, кому мало просто виживати — вони хочуть жити. І ти саме така. Вір у себе. Вперед";

"Все правильно! Вже сплю і бачу, коли ця війна закінчиться і можна буде поїхати додому!".

Відео Анастасії зібрало тисячі вподобайок, десятки тисяч переглядів, чимало коментарів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка, яку звуть Віта, виїхала з України до Німеччини, але зрештою так і не змогла там адаптуватися. Жінка розповіла про прихований бік життя в цій країні, що врешті-решт призвело до переїзду.

Ганьба на талант-шоу обернулася для Elen Smile феноменальним успіхом. Вона активно знімається, продовжує співати й підкорювати нові горизонти за кордоном.

Жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова у Маґдебурґ, розповіла, що життя в сьогоднішній Україні перетворилось на "тотальний кошмар". Вона детально пояснила своє небажання повертатися додому.