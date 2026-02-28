"Пережила ад": беженка — о побеге с двумя детьми от домогательств 73-летнего немца

Украинка, которую зовут Вита, выехала из Украины в Германию, но в итоге так и не смогла там адаптироваться. Женщина рассказала о скрытой стороне жизни в этой стране, что в конце концов привело к переезду.

34-летняя Вита — разведенная мать двоих детей. До большой войны она работала креативным директором в автоклубе "Автоклуб 365", но 24 февраля 2022 года все изменилось навсегда. Теперь женщина регулярно рассказывает о своем опыте как беженки в социальных сетях. Как оказалось, за рубежом не все так идеально, как многим казалось на первый взгляд. Больше подробностей о переезде — она раскрывает в разговоре с Фокусом.

Выезд из Украины

Сначала Вита переехала в Польшу, где ее с детьми приняла тамошняя семья, но позже решила двигаться дальше.

"Польская семья заверила, что у них есть близкий друг в Германии — надежный человек, который сможет помочь на начальном этапе. Также тогда впервые прозвучала информация о возможной социальной поддержке, о которой я раньше не знала. Поехали туда автобусом, и нас встретил этот человек. Сначала его поведение было корректным: сочувствовал и помогал с документами. Со временем это начало меняться — появился чрезмерный контроль, навязчивые визиты, предложения финансовой помощи, от которых я неоднократно отказывалась. На тот момент нам уже была оформлена государственная помощь, которой хватало для базовых потребностей, и я четко очерчивала личные границы", — рассказывает украинка.

История с домогательствами

Дедушка влюбился в украинку, хотел помогать и таким образом построить романтические отношения. Далее начался "настоящий ад".

"Он сказал: "Не переживайте, я со всем помогу — с документами. Думаю: "Боже, какие люди. Как мне повезло". Потом дедушка начал потихоньку решать мою жизнь. Говорит: "Будешь у меня секретаршей работать, курсы закончишь". Начал приезжать. Как нормальная женщина я то торт испеку — угостила его семью, то еще что-то приготовлю. Потом получила сообщение, от которого я была шокирована. Там было написано, что он меня любит", — рассказывает Вита.

Когда ситуация обострилась, ей посчастливилось познакомиться с другими местными, которые оказали ей поддержку. Женщине помогли составить официальное письмо в соответствии с немецким законодательством, после чего тот мужчина наконец исчез. Позже произошел странный инцидент: поздно ночью в ее дверь начали очень громко стучать.

"Дети сильно испугались, как и я. Эта ситуация стала для нас серьезной психологической травмой. В связи с этим мы были вынуждены срочно покинуть жилье, в котором на тот момент проживали… Посмотрите, я то сбежала, но я поседела… Я постоянно была в страхе, в постоянной панике. Не знала, что мне сегодня скажут дети, что было в школе. Постоянные разборки, давление. Куча этих писем. В Словении этого нет. Да, здесь тоже нелегко. Надо все вычитать, подготовить… Я ехала в лагерь (для беженцев — Ред.). Каждый день работала, записывала видео, просила о помощи, но не говорила "Помогите", а просто рассказывала свою ситуацию. Слава Богу, люди откликнулись, и я нашла квартиру, но то, что я пережила — это ад", — делится воспоминаниями Вита.

Вита также рассказала о знакомстве с 73-летним немцем, который в нее влюбился Фото: Instagram

Она утверждает, что никогда не рассматривала брак как инструмент для получения гражданства или решения бытовых вопросов, поэтому отклонила предложение немца.

"Для меня брак — это пространство, где два зрелых партнера сознательно выбирают друг друга, с уважением, ответственностью и внутренней готовностью быть вместе. Я хочу выйти замуж один раз и навсегда — не по необходимости, не по расчету, а по осознанному выбору. Для меня мужчина — это не функция и не ресурс. Это человек, с которым можно быть честным, открытым, нежным, заботливым. И я хорошо понимаю, что не каждый мужчина к этому готов — и это нормально. Мне 34 года, у меня двое детей, и у меня уже есть полноценная семья", — подытожила украинка.

Немцы любят украинок

В своем блоге в Instagram Вита отмечает, что немцы любят украинок, потому что они вкусно готовят, трудолюбивые, элегантные, умные и ухаживают за собой. Вместе с тем, женщины также имеют право выбора.

"Я живу в Европе, и да — это непросто. Но я не сдаюсь. Я знаю себя, свои возможности и свой путь. Я развиваюсь, работаю, беру ответственность и снова и снова становлюсь на ноги. Если в моей жизни появится человек, с которым мы сознательно выберем друг друга — я буду счастлива. Если нет — я все равно буду реализованной, стабильной и целостной женщиной. Мир изменился, и женщина сегодня может многое. Я это знаю по собственному опыту. Мой выбор мужчины — осознанный и неспешный. Я могу долго общаться, узнавать человека, встречаться, смотреть на поступки, а не слова. Но брак "ради бумаг" — это точно не про меня", — подытожила она.

Минусы Германии

"Я искренне благодарна Германии за помощь, которую эта страна предоставила мне и моим детям (сумма выплат для мамы с двумя детьми составляла примерно 1500 евро, также около 800 евро — на жилье). Ценю социальную поддержку, медицинскую помощь и возможность находиться в безопасности. В то же время я дошла до черты, за которой больше не могла терпеть то, что с нами происходило. Помощь со стороны государства не может означать, что к человеку позволено относиться без уважения или нарушать его достоинство и границы. Убеждена, что Украина является высокоразвитой страной с сильными специалистами и наши люди постоянно развиваются. Для меня лично адаптация к немецкой бюрократической системе была чрезвычайно сложной — иногда даже физически тяжелой для жизни, особенно с двумя детьми, один из которых имеет серьезное хроническое заболевание", — объясняет Вита.

Проблемы в школе

Отдельно она рассказывает о неприятной ситуации в школе: учительница якобы применила физическую силу к ее сыну, ударив его по голове из-за невыполненного домашнего задания. При этом, по ее словам, так и не удалось выяснить причину.

Вита с детьми Фото: Instagram

"Во время разговора с руководством школы мне сообщили, что учительница является пожилым человеком, и извинились. Все объяснения были зафиксированы письменно, и соответствующие письма сохранены. Для меня эта ситуация была неприемлемой, учитывая психологическое состояние ребенка и пережитый им опыт войны. Также мне стало известно, что подобное грубое поведение применялось не только к моему ребенку. Я приняла решение перевести сына в другую школу. К сожалению, и там возникли проблемы, связанные с физическими действиями со стороны педагогического работника. Все протоколы и документы сохранены, однако я была чрезвычайно истощена постоянной борьбой, угрозами обращения в службу по делам молодежи и постоянным психологическим давлением", — объясняет беженка.

Лечение дочери

Точкой невозврата стало лечение ее дочери. Девочке поставили инсулиновую помпу, которая, по словам мамы, вызвала серьезные поражения кожи.

"Я неоднократно подчеркивала, что эти помпы ей не подходят, однако мои слова игнорировали, а мое поведение называли неадекватным. Уже после переезда в Словению врачи подтвердили, что эти помпы являются некачественными и могут вызвать осложнения. Инсулин, который мы получали в Германии, впоследствии был снят с производства из-за доказанной неэффективности и вреда для детей. Это со слов врача в Любляне", — отмечает Вита.

Женщина приняла сознательное решение собрать вещи и переехать в другую страну, чтобы строить новую жизнь, а не жить в постоянном стрессе.

"Этот опыт является исключительно моим личным. Я знаю много людей, которые довольны жизнью в Германии, особенно тех, кто не имеет детей или не сталкивается с тяжелыми заболеваниями в семье. Для них эта система может быть комфортной, в частности из-за стабильных социальных выплат. Я же другой человек. В Украине хорошо зарабатывала, всегда развивалась и имела активную профессиональную жизнь. Для меня пребывание в Германии в тех условиях стало внутренне невыносимым. Именно поэтому переехала в Словению — страну, ментально более близкую ко мне, с более спокойным ритмом жизни. Решение было сложным и требовало большой внутренней силы, но оно было взвешенным. Сегодня я не жалею, что покинула Германию", — резюмирует Вита.

