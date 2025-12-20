Украинка — о работе медсестрой в Германии: "Нам до Европы еще очень далеко"

Медсестра Анастасия Колесник, которая сейчас живет и работает в Германии, рассказала Фокусу об опыте работы в местных условиях. По ее словам, работники обеспечены всем необходимым, в частности планшетами Apple и ноутбуками.

Анастасия ранее работала в украинской больнице, поэтому есть с чем сравнивать. В немецких учреждениях медицинский персонал обеспечен всем необходимым, — техникой, препаратами и средствами индивидуальной защиты, но не только!

"Мне посчастливилось поработать и в Украине, и в Германии. Сейчас я вам покажу, как выглядит кухня", — рассказывает девушка в одном из своих видео в TikTok.

По ее словам, там можно взять воды, приготовить кофе, — есть все необходимое для нужд пациентов и персонала. Даже можно приготовить тосты.

"Вашему вниманию место, где сидят медсестры. Здесь мы делаем капельницы, таблетки и так далее... Вот здесь мы сидим, делаем "передачу" пациентов, просто отдыхаем", — показывает украинка, демонстрируя интерьеры заведения, уже украшенного к Рождеству.

Відео дня

Анастасии говорит, что пациенты не платят за лечение, потому что все покрывает их страховая компания.

"Я просто работала в больнице в Александрии. Может, кто знает. Мы экономили на перчатках. Каждый пациент покупал одну пару перчаток для медсестры — это просто такой трэш. Нам до Европы еще очень далеко, короче... Для кого-то это будет шоком, но вот зубные щетки, одноразовые бритвы, расчески, носки", — добавляет она.

Медсестра Анастасия Колесник работает в Германии Фото: Личный архив Анастасии Колесник

Также медсестра отметила, что пациенты не приносят свое постельное белье, при необходимости им дают специальный матрас, чтобы не было пролежней. Кроме того, у персонала есть современная техника, в частности планшеты Apple и ноутбуки.

Я работаю медсестрой в Германии

В интервью Фокусу Анастасия Колесник рассказала об особенностях своей работы.

Что нужно, чтобы устроиться медсестрой в немецкую больницу?

— Или 3 года ходить в медицинскую школу в Германии и учиться, или иметь украинский диплом, но его нужно подтвердить. Эта процедура у каждого разная. Необходимо отправить документы на проверку в специальный орган (Anerkennungsstelle) и дождаться ответа. У меня заняло где-то полгода. Некоторым, кто учился еще почти при СССР, пришел ответ, что можно ничего дополнительного не делать, — только принести справку о несудимости и прийти на финальную беседу, где задают 3 несложных вопроса и проверяют знания. Например, какие видимые признаки того, что у человека случился инсульт.

А как проходит обучение?

— Нужно ходить в школу и сдавать в конце экзамены, также есть практика (в большинстве случаев). Мне пришел ответ, что нужно сдать практическую часть — проработать 3 месяца в больнице, 3 месяца в доме престарелых и 3 месяца на запланированные выезды — к людям, которых надо помыть, кому-то просто таблетки завести и проконтролировать, что они их приняли. Параллельно готовилась к каждому из экзаменов, которые нужно сдать после завершения 3-месячного блока. Итак, я сдала все 3 экзамена, потом прошла еще один — из трех вопросов. Потом получила письмо, в котором указано, что теперь я — медсестра, абсолютно на уровне с теми, кто учился в Германии.

Анастасия прошла переподготовку Фото: Личный архив Анастасии Колесник

Знание языка тоже нужны, очевидно?

— Конечно, до этого я выучила язык до уровня В2. Вообще персонал в Германии нужен, поэтому существует много программ от больниц, где помогают с языком, жильем, берут на себя документы и назначают людей, к которым ты всегда можешь обратиться. Если без этого процесса, то с украинским дипломом можно просто пойти "помощницей медсестры" работать в основном в дом престарелых — просто мыть и кормить людей.

Многие критикуют немецкую медицинскую систему.

— Если есть угроза здоровью, то все решается быстро — телефонный звонок в "скорую", дальше пациента забирают в больницу, дают палату и назначают лечение. Это в том случае, если очень большое давление, астма, переломы, обморок, обморок, одышка, повышенное сердцебиение и тому подобное.

Если угрозы такой нет?

— Если состояние немного лучше, но также необходима помощь, например, инфекция в пальце, то можно прийти к своему семейному врачу (без записи). Перед этим сообщить администратору о ситуации, отсидеть очередь (иногда без очереди), — вас примут 100%. Врач может положить в больницу сразу же или направить без очереди к другому специалисту. Все зависит от тяжести ситуации.

Анастасия Колесник с коллегами Фото: Личный архив Анастасии Колесник

Если идешь к своему семейному врачу на обычный прием, то, как правило, надо записываться за месяц. С направлением к узким специалистам действительно можно ждать и полгода, но у меня не было такого, в среднем — 1-3 месяца. Можно поискать в соседних городах, — где-то могут быстрее делать.

Говорят, даже таблетки не купишь просто так.

Надо сначала проверить, продают ли их без рецепта. Если нет, то надо сначала взять рецепт. Я хожу к своему семейному врачу. Когда мне надо витамин D, она выписывает рецепт (сейчас все автоматически подтягивается на страховую карточку) где-то на полгода, чтобы витамина хватило. Потом просто надо еще раз прийти, снова взять рецепт. Иногда делают контроль крови. Все необходимые средства покрывает страхование — надо только символически заплатить 5 евро.

Страхование там эффективное?

Эта система полезна на все 100%, потому что покрывает все — от шприца до пересадки клапана в сердце, если необходимо. Лекарства больным раком, гимнастика после операций с профессионалами, психологи — все покрывает страхование. Я считаю, что именно эта система — лучшая в мире. К сожалению, даже в США такого нет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская учительница рассказала о собственном опыте переезда из Харькова в Египет после начала полномасштабного вторжения. Из-за недоразумений с семьей своего мужа-иностранца ее жизнь превратилась в ад.