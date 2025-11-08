"Выводили, как обезьяну": беженка рассказала о кошмаре, который пережила в Египте

Украинская учительница рассказала о собственном опыте переезда из Харькова в Египет после начала полномасштабного вторжения. Из-за недоразумений с семьей своего мужа-иностранца ее жизнь превратилась в ад.

Беженка, зарегистрированная в TikTok как @lunagarskaya, завела блог, где делится всем пережитым. В серии роликов она рассказывает, как в спешке эвакуировалась из родного города вместе с младенцем и мужем, а также пыталась адаптироваться в новой стране. Фокус узнал все подробности этой истории.

"Вначале войны я была вынуждена переехать в Египет со своим бывшим мужем и ребенком, которому в то время было 5 месяцев. "Ты что, такая дура, переехать в Египет с арабом! Ты что не знала. Что тебя ждет?". Выбора не было: или я еду со своим мужем в Египет, или мы разводимся — и я сама с младенцем на руках без загранпаспорта остаюсь в Польше", — рассказывает автор видео.

Предвзятое отношение

На тот момент украинка не знала, что семья ее бывшего уже относилась к ней предвзято. Как выяснилось, родители финансировали обучение мужа в университете, но при условии, что он не будет жениться, пока не получит диплом и трудоустроится. Поскольку договоренность была нарушена, они начали вымещать злость именно на украинке.

"Буквально со второго дня жизни в Египте без знания арабского языка я уже устроилась на работу. Девушки помогли мне найти школу. Все, что зависело от меня, это показать себя с хорошей стороны, доказать, что у меня действительно есть опыт, что я действительно классный специалист, потому что это была частная школа. Когда я прошла тестовые этапы, меня официально взяли на работу", — делится блогерша.

Антисанитарные условия

По ее словам, семья бывшего мужа жила в антисанитарных условиях. Сначала женщина пыталась убирать, чтобы обезопасить ребенка, но потом поняла, что это бесполезно.

"Никто не убирал. Только когда приходили раз в сто лет гости. Тогда меня выводили, как обезьяну в цирке, потому что это же надо похвастаться, что у нас, понимаете, невестка — блондинка. То есть за закрытыми дверями ко мне относились как к го***, а когда приходили гости, выводили, как в цирке обезьяну. Никто мне не помогал, никому меня не было жаль", — добавляет она.

Мнения зрителей

В разделе комментариев зрители начали дискуссию.

"А как вы могли жениться не познакомившись с семьей? На что же вы тогда жалуетесь";

"О, да. Многие из них такие грязные. Пусть все у вас с малышкой будет хорошо";

"Ну это не удивление. Совсем другая нация, другие стандарты и традиции. Это тяжелый труд иметь вообще отношения, а если еще и иностранец, то еще труднее, но это личный выбор каждого. Но всегда нужно выбирать себя".

