"Виводили, як мавпу": біженка розказала про кошмар, який пережила в Єгипті

Українська вчителька розповіла про власний досвід переїзду з Харкова до Єгипту після початку повномасштабного вторгнення. Через непорозуміння з родиною свого чоловіка-іноземця її життя перетворилось на пекло.

Біженка, зареєстрована у TikTok як @lunagarskaya, завела блог, де ділиться усім пережитим. У серії роликів вона розповідає, як поспіхом евакуювалась з рідного міста разом з немовлям та чоловіка, а також намагалась адаптуватися у новій країні. Фокус дізнався усі подробиці цієї історії.

"Спочатку війни я була змушена переїхати до Єгипту зі своїм колишнім чоловіком та дитиною, якій на той час було 5 місяців. "Ти що, така дура, переїхати в Єгипет з арабом! Ти що не знала. Що тебе чекає?". Вибору не було: або я їду зі своїм чоловіком в Єгипет, або ми розлучаємось — і я сама з немовлям на руках без закордонного паспорта залишаюся у Польщі", — розповідає авторка відео.

Упереджене ставлення

На той момент українка не знала, що родина її колишнього уже ставилась до неї упереджено. Як з’ясувалося, батьки фінансували навчання чоловіка в університеті, але за умови, що він не буде одружуватися, поки не отримає диплом і працевлаштується. Оскільки домовленість було порушено, вони почали зганяти злість саме на українці.

Українська біженка про Єгипет

"Буквально з другого дня життя в Єгипті без знання арабської мови я вже влаштувалась на роботу. Дівчата допомогли мені знайти школу. Все, що залежало від мене, це показати себе з хорошого боку, довести, що в мене дійсно є досвід, що я дійсно класний спеціаліст, бо це була приватна школа. Коли я пройшла тестові етапи, мене офіційно взяли на роботу", — ділиться блогерка.

Антисанітарні умови

За її словами, родина колишнього чоловіка жила в антисанітарних умовах. Спершу жінка намагалась прибирати, щоб убезпечити дитину, але потім зрозуміла, що це марно.

Українка розповіла про упереджене ставлення Фото: TikTok

"Ніхто не прибирав. Тільки коли приходили раз в сто років гості. Тоді мене виводили як мавпу в цирку, бо це ж треба похвастатися, що в нас, розумієте, невістка – блондинка. Тобто за закритими дверима до мене ставились як до го***, а коли приходили гості, виводили, як в цирку мавпу. Ніхто мені не допомагав, нікому мене не було жаль", — додає вона.

Думки глядачів

У розділі коментарів глядачі почали дискусію.

"А як ви могли одружитися не познайомилися з сім’єю? На що ж ви тоді жалієтесь";

"О, так. Багато з них такі грязнулі. Хай все у вас з малятком буде добре";

Коментарі від користувачів мережі Фото: TikTok

"Ну це не здивування. Зовсім інша нація, інші стандарти та традиції. Це важка праця мати взагалі стосунки, а якщо ще й іноземець, то ще важче, але це особистий вибір кожного. Але завжди потрібно вибирати себе".

