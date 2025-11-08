Беженка рассказала, что украинцев начали выгонять из Испании: "Пора закрывать лавочку"

Девушка, которую зовут Анастасия, в своем блоге рассказала, что в последнее время испанцы изменили подходы к предоставлению временной защиты украинским беженцам. По ее словам, ситуация изменилась после того, как разрешили выезд мужчинам в возрасте 18-22 года.

Украинка часто делится интересными историями и полезными советами по переезду в Испанию. На этот раз она затронула тему отказа в принятии беженцев, в частности тех, кто переезжает в эту страну в 2025 году. Фокус обратил на это внимание.

"Из последних новостей известно, что очень много отказов в получении временной защиты за последние несколько дней. Особенно отказывают всем мужчинам, которые переезжают из Польши. Сейчас все труднее получить защиту после других стран, потому что много наших приехало. Испания подумала: пора закрывать лавочку", — рассказывает Анастасия.

Отказ в защите в Испании

По мнению девушки, это логично, что так произошло, потому что "нужно было ехать летом, когда все еще принимали всех", и не было таких проблем с оформлением документов для временного проживания.

"Вы подаете на защиту в любом городе. Ваш запрос направляют на проверку в Мадрид. Говорят ждать, не знать сколько, а потом приходит отказ. Проверяют, где вы проживали до переезда в Испанию, на основе каких документов вы переехали сюда. Проверяют просто все! Раньше такого не было", — добавляет украинка.

Собственный опыт

Анастасия также поделилась собственным опытом. Мол, переехала из Польши в Испанию, имея действующие документы, дающие право проживания в Польше. Ее никто не проверял.

"Сейчас такой маневр не прошел бы кастинг, поэтому будьте осторожны и готовы к таким событиям. Имейте план "Б", куда возвращаться, и, конечно же, больше денег. Желаю удачи", — подытожила беженка.

Анастасия говорит, что беженцев в Испании принимают менее охотно Фото: TikTok

В комментариях разгорелась настоящая дискуссия.

"Были с мужем после Ирландии в Валенсии. 29.10 дали защиту обоим. Были вопросы за штамм ирландский, но сказали, что отказали, они час все смотрели и дали защиту";

"Читала, что берут тех, кто до войны был в Украине";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Были, есть и будут условия предоставления защиты. Ее и раньше не давали всем поголовно. Я несколько дней назад видела блогера, которая переехала в Испанию и получила отказ, потому что, имела много стран, где уже имела защиту, которую не аннулировала, то вот это и является основной причиной отказов, если люди покатались по странам и везде взяли защиту и помощь, то о чем речь вообще";

"Наконец-то, достали уже".

