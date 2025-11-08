Біженка розказала, що українців почали виганяти з Іспанії: "Пора закривати лавочку"

Дівчина, яку звуть Анастасія, у своєму блозі розповіла, що останнім часом іспанці змінили підходи до надання тимчасового захисту українським біженцям. За її словами, ситуація змінилась після того, як дозволили виїзд чоловікам у віці 18-22 роки.

Українка часто ділиться цікавими історіями та корисними порадами щодо переїзду в Іспанію. Цього разу вона зачепила тему відмови у прийнятті біженців, зокрема тих, хто переїжджає в цю країну у 2025 році. Фокус звернув на це увагу.

"З останніх новин відомо, що дуже багато відмов в отриманні тимчасового захисту за останні декілька днів. Особливо відмовляють всім чоловікам, які переїжджають з Польщі. Зараз все важче отримати захист після інших країн, тому що багато наших приїхало. Іспанія подумала: пора закривати лавочку", — розповідає Анастасія.

Відмова у захисті в Іспанії

На думку дівчини, це логічно, що так сталося, бо "потрібно було їхати влітку, коли все ще приймали всіх", і не було таких проблем з оформленням документів для тимчасового проживання.

"Ви подаєтесь на захист у будь-якому місті. Ваш запит надсилають на перевірку в Мадрид. Кажуть чекати, не знати скільки, а потім приходить відмова. Перевіряють, де ви проживали до переїзду в Іспанію, на основі яких документів ви переїхали сюди. Перевіряють просто все! Раніше такого не було", — додає українка.

Власний досвід

Анастасія також поділилась власним досвідом. Мовляв, переїхала з Польщі в Іспанію, маючи чинні документи, що дають право проживання у Польщі. Її ніхто не перевіряв.

"Зараз такий маневр не пройшов би кастинг, тому будьте обережні й готові до таких подій. Майте план "Б", куди повертатися, і, звісно ж, більше грошей. Бажаю удачі", — підсумувала біженка.

Анастасія каже, що біженців в Іспанії приймають менш охоче Фото: TikTok

У коментарях розгорілась справжня дискусія.

"Були з чоловіком після Ірландії у Валенсії. 29.10 дали захист обом. Були питання за штам ірландський, але сказали, що відмовили, вони годину все дивились і дали захист";

"Читала, що беруть тих, хто до війни був в Україні";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Були, є і будуть умови надання захисту. Його і раніше не давали всім поголовно. Я декілька днів тому бачила блогерку, яка переїхала в Іспанію й отримала відмову, тому що, мала багато країн, де вже мала захист, який не анулювала, то ось це і є основною причиною відмов, якщо люди покаталися по країнах і всюди взяли захист і допомогу, то про що мова взагалі";

"Нарешті, дістали вже".

