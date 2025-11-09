Беженка заявила, что не вернется из Германии в Украину: ей ответили (фото)

Людмила Русина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины в Германию, заявила, что больше не вернется домой. Она начала перечислять преимущества жизни в ЕС, где царит порядок и социальное равенство, а государство поддерживает малообеспеченных людей.

Беженка завела страницу в TikTok, где рассказывает о своей новой жизни за рубежом. Одно из последних ее видео попало в рекомендации, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев. Фокус поинтересовался ее историей.

"Украинцы не вернутся из Германии в Украину. Ну по крайней мере большинство. Они буквально цепляются здесь зубами, и не потому, что не любят Украину, а потому, что впервые увидели, как может выглядеть жизнь, когда система работает для людей", — делится она.

Почему украинцы останутся в Германии?

Людмила перечислила причины, почему украинцы останутся в Германии.

"Во-первых, в Германии даже люди с невысокими доходами чувствуют себя защищенными. Минимальная зарплата позволяет жить и откладывать средства. Во-вторых, социальная защита. Даже если человек завтра потеряет работу, он уверен, что государство не оставит его без средств к существованию", — добавляет женщина.

Она отметила, что медицина в Германии работает так, что "лечение доступно каждому" — даже тем, кто временно без дохода. Это, мол, создает главное ощущение безопасности.

"В-четвертых, уважение к труду. В Германии неважно, кем ты работаешь: инженером или уборщицей. Твоя работа ценится. В-пятых, дети. А, может, кому-то и во-первых. Они быстро адаптируются, учат язык, получают качественное образование и родители видят, что у них есть будущее", — добавляет украинка.

Первый опыт

В конце Людмила отметила, что для многих украинцев эта поездка стала первой, когда можно было увидеть Европу.

Украинские беженцы в Германии Фото: TikTok

"Люди, которые раньше никогда не выезжали за границу, увидели, что жизнь может быть спокойной, предсказуемой и справедливой. Возможность отдыхать и путешествовать доступна здесь каждому. Именно поэтому большинство украинцев не вернутся. Не потому, что не любят Украину, а потому, что впервые почувствовали, как это жить без страха за завтрашний день", — заключает Русина.

Что пишут люди?

В комментариях люди начали делиться своими мыслями. Некоторые поддерживали автора видео, другие — критиковали.

"Зачем говорить за всех украинцев??? Вы можете говорить только за себя!" — написала одна из зрительниц. На этот комментарий беженка ответила: "О большинстве я сказала. Мое окружение в Германии — большинство хотят остаться и для меня это грустно, на самом деле".

"Люди цепляются за выплаты, когда выходят на работу, то говорят что хуже страна для жизни";

"Неправда. Мои дочь и невестка вернулись домой. Знакомые пока живут, но планируют возвращаться";

Комментарии от зрителей Фото: TikTok

"В Германии налоги 40% от доходов. А еще они очень придирчивы к законам, поэтому на вас могут всегда пожаловаться за невыполнение законов и вам впаяют штраф. Вот если бы украинцы, которые там живут, вели себя так же в Украине, то было бы и дома все иначе";

"Да вообще все так радужно только почему-то в милом году из Германии уехало 200к этнических немцев даже не знаю, почему они покидают такой рай";

"Интересная статистика. Куда переехали они, не знаете?" — спросила автор видео у последнего комментатора. Тот ответил: "Швейцария, США, Канада, Китай, Австрия".

