Беженка заявила, что не вернется из Германии в Украину: ей ответили (фото)
Людмила Русина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины в Германию, заявила, что больше не вернется домой. Она начала перечислять преимущества жизни в ЕС, где царит порядок и социальное равенство, а государство поддерживает малообеспеченных людей.
Беженка завела страницу в TikTok, где рассказывает о своей новой жизни за рубежом. Одно из последних ее видео попало в рекомендации, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев. Фокус поинтересовался ее историей.
"Украинцы не вернутся из Германии в Украину. Ну по крайней мере большинство. Они буквально цепляются здесь зубами, и не потому, что не любят Украину, а потому, что впервые увидели, как может выглядеть жизнь, когда система работает для людей", — делится она.
Почему украинцы останутся в Германии?
Людмила перечислила причины, почему украинцы останутся в Германии.
"Во-первых, в Германии даже люди с невысокими доходами чувствуют себя защищенными. Минимальная зарплата позволяет жить и откладывать средства. Во-вторых, социальная защита. Даже если человек завтра потеряет работу, он уверен, что государство не оставит его без средств к существованию", — добавляет женщина.
Она отметила, что медицина в Германии работает так, что "лечение доступно каждому" — даже тем, кто временно без дохода. Это, мол, создает главное ощущение безопасности.
"В-четвертых, уважение к труду. В Германии неважно, кем ты работаешь: инженером или уборщицей. Твоя работа ценится. В-пятых, дети. А, может, кому-то и во-первых. Они быстро адаптируются, учат язык, получают качественное образование и родители видят, что у них есть будущее", — добавляет украинка.
Первый опыт
В конце Людмила отметила, что для многих украинцев эта поездка стала первой, когда можно было увидеть Европу.
"Люди, которые раньше никогда не выезжали за границу, увидели, что жизнь может быть спокойной, предсказуемой и справедливой. Возможность отдыхать и путешествовать доступна здесь каждому. Именно поэтому большинство украинцев не вернутся. Не потому, что не любят Украину, а потому, что впервые почувствовали, как это жить без страха за завтрашний день", — заключает Русина.
Что пишут люди?
В комментариях люди начали делиться своими мыслями. Некоторые поддерживали автора видео, другие — критиковали.
"Зачем говорить за всех украинцев??? Вы можете говорить только за себя!" — написала одна из зрительниц. На этот комментарий беженка ответила: "О большинстве я сказала. Мое окружение в Германии — большинство хотят остаться и для меня это грустно, на самом деле".
- "Люди цепляются за выплаты, когда выходят на работу, то говорят что хуже страна для жизни";
- "Неправда. Мои дочь и невестка вернулись домой. Знакомые пока живут, но планируют возвращаться";
- "В Германии налоги 40% от доходов. А еще они очень придирчивы к законам, поэтому на вас могут всегда пожаловаться за невыполнение законов и вам впаяют штраф. Вот если бы украинцы, которые там живут, вели себя так же в Украине, то было бы и дома все иначе";
- "Да вообще все так радужно только почему-то в милом году из Германии уехало 200к этнических немцев даже не знаю, почему они покидают такой рай";
"Интересная статистика. Куда переехали они, не знаете?" — спросила автор видео у последнего комментатора. Тот ответил: "Швейцария, США, Канада, Китай, Австрия".
Другие истории
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинка, которую зовут Лиза, рассказала об условиях проживания украинских беженцев в Норвегии.
- Елена Рахманова, которая после начала большой войны выехала из Украины, прославилась после того, как пожаловалась на тяжелую жизнь за рубежом. Недавно беженка оценила новые условия — в Испании.
Ирина Федорович, которая вместе с сыном живет в Испании, завела свой блог в социальных сетях, где делится опытом переезда. Женщина оценивает условия проживания, стоимость продуктов, аренды жилья, а также общую атмосферу в стране.