Біженка заявила, що не повернеться з Німеччини в Україну: їй відповіли (фото)

Людмила Русіна, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України в Німеччину, заявила, що більше не повернеться додому. Вона почала перераховувати переваги життя в ЄС, де панує порядок та соціальна рівність, а держава підтримує малозабезпечених людей.

Біженка завела сторінку в TikTok, де розповідає про своє нове життя за кордоном. Одне з останніх її відео потрапило у рекомендації, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів. Фокус поцікавився її історією.

"Українці не повернуться з Німеччини до України. Ну принаймні більшість. Вони буквально чіпляються тут зубами, і не тому, що не люблять Україну, а тому, що вперше побачили, як може виглядати життя, коли система працює для людей", — ділиться вона.

Чому українці залишаться у Німеччині?

Людмила перерахувала причини, чому українці залишаться у Німеччині.

"По-перше, у Німеччині навіть люди з невисокими доходами відчувають себе захищеними. Мінімальна зарплата дозволяє жити й відкладати кошти. По-друге, соціальний захист. Навіть якщо людина завтра втратить роботу, вона впевнена, що держава не залишить її без засобів для існування", — додає жінка.

Вона зауважила, що медицина у Німеччині працює так, що "лікування доступне кожному" — навіть тим, хто тимчасово без доходу. Це, мовляв, створює головне відчуття безпеки.

"По-четверте, повага до праці. У Німеччині неважливо, ким ти працюєш: інженером чи прибиральницею. Твоя робота цінується. По-п’яте, діти. А, може, комусь і по-перше. Вони швидко адаптуються, вчать мову, здобувають якісну освіту і батьки бачать, що в них є майбутнє", — додає українка.

Перший досвід

Насамкінець Людмила зазначила, що для багатьох українців ця поїздка стала першою, коли можна було побачити Європу.

Українські біженці у Німеччині Фото: TikTok

"Люди, які раніше ніколи не виїжджали за кордон, побачили, що життя може бути спокійним, передбачуваним і справедливим. Можливість відпочивати й подорожувати доступна тут кожному. Саме тому більшість українців не повернуться. Не тому, що не люблять Україну, а тому, що вперше відчули, як це жити без страху за завтрашній день", — підсумовує Русіна.

Що пишуть люди?

У коментарях люди почали ділиться своїми думками. Дехто підтримував авторку відео, інші — критикували.

"Навіщо говорити за всіх українців??? Ви можете говорити тільки за себе!" — написала одна з глядачок. На цей коментар біженка відповіла: "Про більшість я сказала. Моє оточення в Німеччині — більшість хочуть залишитися і для мене це сумно, насправді".

"Люди чіпляються за виплати, коли виходять на роботу, то кажуть що гірша країна для життя";

"Неправда. Мої донька і невістка повернулись додому. Знайомі поки живуть, але планують повертатись";

Коментарі від глядачів Фото: TikTok

"В Німеччині податки 40% від доходів. А ще вони дуже прискіпливі до законів, тому на вас можуть завжди поскаржитись за невиконання законів і вам впаяють штраф. От якби українці, які там живуть, поводили себе так само в Україні, то було б і вдома все інакше";

"Та взагалі все так радужно тільки чомусь в милому році з Німеччини поїхало 200к етнічних німців навіть не знаю, чому вони покидають такий рай";

"Цікава статистика. Куди переїхали вони, не знаєте?" — запитала авторка відео в останнього коментатора. Той відповів: "Швейцарія, США, Канада, Китай, Австрія".

