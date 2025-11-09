Біженка заявила, що не повернеться з Німеччини в Україну: їй відповіли (фото)
Людмила Русіна, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України в Німеччину, заявила, що більше не повернеться додому. Вона почала перераховувати переваги життя в ЄС, де панує порядок та соціальна рівність, а держава підтримує малозабезпечених людей.
Біженка завела сторінку в TikTok, де розповідає про своє нове життя за кордоном. Одне з останніх її відео потрапило у рекомендації, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів. Фокус поцікавився її історією.
"Українці не повернуться з Німеччини до України. Ну принаймні більшість. Вони буквально чіпляються тут зубами, і не тому, що не люблять Україну, а тому, що вперше побачили, як може виглядати життя, коли система працює для людей", — ділиться вона.
Чому українці залишаться у Німеччині?
Людмила перерахувала причини, чому українці залишаться у Німеччині.
"По-перше, у Німеччині навіть люди з невисокими доходами відчувають себе захищеними. Мінімальна зарплата дозволяє жити й відкладати кошти. По-друге, соціальний захист. Навіть якщо людина завтра втратить роботу, вона впевнена, що держава не залишить її без засобів для існування", — додає жінка.
Вона зауважила, що медицина у Німеччині працює так, що "лікування доступне кожному" — навіть тим, хто тимчасово без доходу. Це, мовляв, створює головне відчуття безпеки.
"По-четверте, повага до праці. У Німеччині неважливо, ким ти працюєш: інженером чи прибиральницею. Твоя робота цінується. По-п’яте, діти. А, може, комусь і по-перше. Вони швидко адаптуються, вчать мову, здобувають якісну освіту і батьки бачать, що в них є майбутнє", — додає українка.
Перший досвід
Насамкінець Людмила зазначила, що для багатьох українців ця поїздка стала першою, коли можна було побачити Європу.
"Люди, які раніше ніколи не виїжджали за кордон, побачили, що життя може бути спокійним, передбачуваним і справедливим. Можливість відпочивати й подорожувати доступна тут кожному. Саме тому більшість українців не повернуться. Не тому, що не люблять Україну, а тому, що вперше відчули, як це жити без страху за завтрашній день", — підсумовує Русіна.
Що пишуть люди?
У коментарях люди почали ділиться своїми думками. Дехто підтримував авторку відео, інші — критикували.
"Навіщо говорити за всіх українців??? Ви можете говорити тільки за себе!" — написала одна з глядачок. На цей коментар біженка відповіла: "Про більшість я сказала. Моє оточення в Німеччині — більшість хочуть залишитися і для мене це сумно, насправді".
- "Люди чіпляються за виплати, коли виходять на роботу, то кажуть що гірша країна для життя";
- "Неправда. Мої донька і невістка повернулись додому. Знайомі поки живуть, але планують повертатись";
- "В Німеччині податки 40% від доходів. А ще вони дуже прискіпливі до законів, тому на вас можуть завжди поскаржитись за невиконання законів і вам впаяють штраф. От якби українці, які там живуть, поводили себе так само в Україні, то було б і вдома все інакше";
- "Та взагалі все так радужно тільки чомусь в милому році з Німеччини поїхало 200к етнічних німців навіть не знаю, чому вони покидають такий рай";
"Цікава статистика. Куди переїхали вони, не знаєте?" — запитала авторка відео в останнього коментатора. Той відповів: "Швейцарія, США, Канада, Китай, Австрія".
