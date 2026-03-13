Временная защита для украинцев в ЕС постепенно приближается к завершению, а отдельные страны уже вводят новые правила пребывания беженцев. Фокус собрал все, что известно об изменениях для украинцев в 2026 году.

Европа готовится к новым правилам для украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны. Хотя временную защиту в ЕС продлили до марта 2027 года, в Брюсселе уже говорят о необходимости новой модели пребывания. В то же время некоторые страны, в частности Польша и Норвегия, уже ужесточают правила проживания для беженцев.

Временная защита украинских беженцев в ЕС будет действовать до 2027 года

В июле 2025 года Совет Европейского Союза продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Уже в сентябре того же года ЕС принял новые рекомендации по скоординированному завершению действия этой директивы.

Как отмечают в Брюсселе, политически и практически продолжать временную защиту вряд ли возможно. BBC пишет, что 5 марта 2026 года европейские страны начали обсуждать будущий статус украинцев после завершения действия директивы о временной защите.

Временная защита беженцев из Украины в ЕС будет действовать до марта 2027 года

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннес отметил, что после марта 2027 года нужен "новый план" для украинцев в Европе. Спецпосланница Еврокомиссии Ильва Йоханссон добавила, что пяти лет временной защиты должно было хватить, а также ее бы "будет удивило, если бы временную защиту продлили в нынешнем виде".

Как пишет BBC, после завершения временной защиты украинцы, которые планируют остаться в ЕС, вероятно, должны будут оформлять пребывание на общих основаниях: через работу, студенческую визу или другие формы легализации длительного пребывания.

Украинцы смогут получать бесплатную правовую помощь в странах ЕС

12 марта 2026 года Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. О чем свидетельствует карточка законопроекта №0304.

Документ позволит украинцам получать бесплатную правовую помощь по гражданским и хозяйственным делам в большинстве европейских стран. Благодаря этому должны уменьшиться финансовые затраты и бюрократические трудности для людей, нуждающихся в защите за рубежом.

Украинцы смогут получить бесплатную правовую помощь в 28 странах Фото: Shutterstock

В соответствии с положениями Конвенции, украинцы будут иметь:

бесплатную помощь адвокатов в судах стран-участниц;

упрощенный документооборот. То есть документы не нужно будет легализовать или платить дополнительные сборы за их рассмотрение.

доступ к государственным реестрам, включая возможность бесплатно получать выписки и копии судебных решений.

Участниками Конвенции являются 28 государств, среди которых большинство стран ЕС, в частности Польша, Франция, Испания, Нидерланды, Чехия, Швеция, Финляндия, Литва, Латвия и другие, где проживает значительное количество беженцев из Украины.

Польша изменила правила предоставления помощи украинцам

С 5 марта 2026 года в Польше вступили в силу новые положения закона о помощи гражданам Украины, которые могут повлиять примерно на 1,5 миллиона человек. По данным Wprost, были введены дополнительные обязанности как для беженцев, так и для работодателей, которые их трудоустраивают.

Для людей, которые имеют действующий статус PESEL UKR, существенных изменений не будет. Им не нужно проходить дополнительные процедуры, чтобы и в дальнейшем пользоваться правами, которые дает временная защита.

Однако другая ситуация у тех, кто получал номер PESEL UKR без подтверждения личности. Таким украинцам нужно до 31 августа 2026 года обратиться в местные органы власти и подтвердить свои данные. Если этого не сделать, с 1 сентября их статус изменят на NUE. То есть они будут уже незаконно находиться в стране.

Нововведения Польши могут повлиять примерно на 1,5 миллиона украинцев

Польша также вводит 30-дневный срок для подачи заявки на получение номера PESEL UKR после въезда в Польшу. Это правило касается тех украинцев в Европе, которые будут прибывать после вступления в силу новых норм.

Кроме того, пребывание за пределами Польши более 30 дней может привести к потере статуса UKR.

"Доступ к рынку труда для владельцев PESEL UKR остается упрощенным — по-прежнему достаточно подать уведомление в районное управление занятости, без необходимости получения разрешения", — пишет Wprost.

Среди других изменений, которые ввела Польша для украинских беженцев, есть:

возможность открывать бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши. Введена карта быта CUKR, которая будет выдаваться на три года тем, кто находится под временной защитой ЕС. Документ дает полный доступ к рынку труда, право вести бизнес и позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода.

украинские беженцы смогут пользоваться медицинскими услугами только при наличии страховки и после уплаты соответствующих взносов. В то же время исключения останутся для наиболее уязвимых категорий: жертв войны, беременных женщин и пострадавших от насилия.

Норвегия ограничит временную защиту для украинских мужчин

Норвегия планирует изменить ужесточить правила для украинских беженцев. Правительство страны заявило, что больше не будет предоставлять временную защиту для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время предусмотрены определенные исключения.

Как пояснили в норвежском правительстве, такое решение связано с ростом количества молодых мужчин из Украины, которые прибывают в страну. По словам министра юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен, украинцы в Европе продолжают искать безопасное место для жизни, однако иммиграция должна оставаться контролируемой.

Правительство Норвегии готовит ограничения для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

Новые правила предусматривают: украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временные виды на жительство на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявление на убежище по стандартной процедуре, как и другие иностранцы.

В то же время ограничения не коснутся тех, кто уже получил временную защиту. Также исключения предусмотрены для мужчин, которые официально освобождены от военной службы, не могут служить по состоянию здоровья, были эвакуированы на лечение или отвечают за уход за детьми.

Правительство планирует принять изменения в нормативные акты до Пасхи, после чего они должны вступить в силу в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что Германия рассматривает возможность изменить статус украинцев, которые находятся в стране. Один из вариантов предусматривает, что беженцам придется оформлять вид на жительство на общих основаниях.