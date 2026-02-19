Польша меняет правила предоставления помощи украинским беженцам: что известно

С 5 марта для украинских беженцев в Польше вводятся новые правила. Медицинскую помощь будут получать только определенные категории граждан из числа иностранцев.

Президент Польши подписал закон, который предусматривает постепенное сворачивание специальных льгот для граждан Украины, сообщает RMF24.

Законно жить в Польше украинцы могут до 4 марта 2027 года, но до тех пор уже нужно подать заявление на легальное пребывание.

Медицинскую помощь будут получать только несовершеннолетние, работающие, жертвы насилия и лица из уязвимых групп. Также будут ограничены социальные выплаты.

Как обновят закон, который касается беженцев из Украины

Документ продлевает законность пребывания лиц, военных беженцев из Украины в Польше, а также граждан Украины, чьи документы на проживание были продлены в связи с войной. Это решение позволит им до 4 марта 2027 года подать заявление на легальное пребывание.

Відео дня

В закон о предоставлении иностранцам защиты будет перенесено положение о статусе PESEL UKR (идентификационный код для военных беженцев из Украины — ред.), который станет способом подтверждения легального пребывания. Закон предусматривает замену бумажного удостоверения, выдаваемого руководителем Управления по делам иностранцев, на электронную карточку "Дія", а также возможность подтверждения личности и пребывания в Польше через польское приложение mObywatel.

Будут ограничены социальные выплаты, предоставляемые руководителем Управления по делам иностранцев РП. Медицинская помощь будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и изнасилований, а также лицам из уязвимых групп, проживающим в центрах коллективного размещения. Неработающие лица будут получать медицинскую помощь в том же объеме, что и другие неработающие иностранцы, находящиеся в Польше.

Закон ограничивает помощь беженцам в сфере проживания и питания только до особо уязвимых групп, для которых переход к стандартным решениям в польской системе был бы связан с непропорционально высокими затратами.

Об изменениях в законодательстве Польши в отношении беженцев из Украины говорили еще в декабре 2025 года. После 4 марта 2026 года украинцев планировали приравнять в правах и обязанностях к другим иностранцам — до этого времени действует закон о продлении помощи беженцам.

Проект подготовило Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA). В ведомстве тогда отмечали, что большинство украинцев уже работают, их дети учатся в польских школах и хорошо интегрировались, а государственные и местные институты научились работать с мигрантами в рамках стандартных процедур.

Какой закон хотят отменить

Речь идет о так называемом "спецуставе" от 12 марта 2022 года, принятом вскоре после начала полномасштабной войны с Россией. Он предусматривал чрезвычайные механизмы:

упрощенную легализацию пребывания;

доступ к медицине, образованию и социальным выплатам;

специальные правила трудоустройства;

уменьшение финансовых и бюрократических барьеров для беженцев.

Напомним, тем временем Сейм Польши принял закон, который амнистирует польских добровольцев, воюющих в Украине против ВС РФ. Согласно польскому законодательству, участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без разрешения Министерства национальной обороны наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Теперь, благодаря принятому закону польские добровольцы, которые отправились воевать на сторону Украины, "прощаются и освобождаются от ответственности за свои преступления и правонарушения".

Также 20 февраля 2026 года после полугодового периода денонсации Польша покидает Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин.